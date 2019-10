Mașină de teren în flăcări, după miezul nopții Pompierii militari au intrat in alerta, in aceasta dimineața in jurul orei 01.30, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o mașina a luat foc. Imediat, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu o autospeciala de stingere și cinci subofițeri pe strada Pelinului. Cand au ajuns acolo, o mașina de teren era in […] Articolul Mașina de teren in flacari, dupa miezul nopții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

