Mașină de Poliție, proiectată pe liniile de tramvai în urma unei ciocniri O mașina de Poliție a fost implicata, aseara, aproape de miezul nopții, intr-un incident rutier ajungand pe liniile de tramvai. Accidentul s-a petrecut in zona Fortuna din municipiul Arad, scriu jurnaliștii de la ghidularadean.ro. Conform primelor informații, masina Politiei, aflata in misiune a fost proiectata pe liniile de tramvai, idupa ce un sofer nu a acordat prioritate

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

