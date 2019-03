Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie a fost ranit in municipiul Constanta, dupa ce o autospeciala a Politiei a fost acrosata de un autobuz. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, omul legii a solicitat ingrijiri medicale. In acest caz a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul…

- Accident miercuri la primele ore ale dimineții, pe Calea Severinului din Targu Jiu. O mașina a ieșit dintr-o curte fara sa se asigure și a fost lovita de un autobuz cu calatori. Din primele cercetari, niciun pasager din autobuz nu a suferit le...

- Accident cumplit, azi-noapte, pe Șoseaua Petricani, din Capitala. Doi barbați de aproximativ 30 de ani au murit dupa ce autoturismul în care se aflau a ajuns pe contrasens și a fost lovit în plin de un autobuz.

- Accidentul s-a produs in localitatea Mihai Viteazu din județul Constanța. Un autoturism a fost lovit de un tren, iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-ar fi produs pe fondul oboselii.

- In urma cu putin timp, potrivit ISU Constanta, un accident rutier a avut loc in Constanta, pe strada Eliberarii.Victima accidentului este un pieton.La data de 15 decembrie a.c., un barbat, in varsta de 34 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Eliberarii, dinspre strada IL Caragiale…

- UPDATE: Victima este o femeie in varsta de 37 de ani. La volanul masinii se afla o soferita in varsta de 39 de ani. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Un accident de circulatie s-a produs duminica, in jurul orei 10, la intersectia strazilor Strandului si…