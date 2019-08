Maşină de poliţie, implicată într-un accident. O femeie şi un copil au ajuns la spital O femeie si un copil aflati in masina stationata au fost raniti usor, fiind transportati la spital.



"O autospeciala din cadrul Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti a fost implicata intr-un eveniment rutier. Din primele verificari se pare ca, in timp ce se deplasa la o interventie, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, conducatorul autospecialei ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, intrand in coliziune cu un autoturism care se afla stationat. In urma impactului doua persoane din autoturismul stationat au fost ranite usor si au necesitat transportul la spital",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

