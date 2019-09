Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restrictionat pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre litoral, unde o mașina a luat foc, potrivit Mediafax.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in localitatea Valu lui Traian, traficul pe sensul…

- Un barbat din București a fost dus luni la Poliție pentru ca și-a lasat incuiata in mașina fiica de 10 ani, in timp ce temperatura trecea de 40 de grade Celsius la soare. Copila in pericol a fost descoperita intamplator, cand vatmanul unui tramvai a sunt la Poliție pentru ca autoturismul ii bloca inaintarea.

- Traficul rutier a fost blocat vineri, in jurul pranzului, pe autostrada A2, dupa ce, la kilometrul 202, pe sensul Bucuresti - Constanta, un autoturism condus de o femeie a luat foc, soferita refuzand transportarea la spital in urma atacului de panica pe care l-a suferit, potrivit Inspectoratului…

- Un accident cumplit a avut loc, sambata dimineața, in zona localitatii Calimanesti-Seaca din judetul Valcea, pe DN 7. Un TIR cu ciment s-a ciocnit frontal cu un autoturism. Traficul este blocat complet.

- O masina de politie din Bucuresti, care se deplasa la o interventie, a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier la intersectia dintre Soseaua Stefan cel Mare cu strada Tunari. In urma impactului cu o alta masini, autospeciala de politie s-a rasturnat.

- O mașina de poliție a Secției 6 s-a rasturnat, in urma cu puțin timp, in București, dupa o coliziune cu un alt autoturism."A avut loc un accident rutier la intersecția Șos. Ștefan cel Mare-str. Tunari, in care au fost implicate doua autoturisme, dintre care și o autospeciala a Secției 6 Poliție,…

- Pompierii de la ISU anunta ca duminica dimineata, pe sectorul de autostrada aflat pe raza judetului Giurgiu, s-au pordus, simultan, doua accidente. Pentru victima unuia din acestea, a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD: „In aceasta dimineata, in jurul orelor 11, ISU Giurgiu a fost solicitat…

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig, judetul Satu Mare, a murit, vineri dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren, la intersectia unui drum comunal cu calea ferata. Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, vineri, ca soferul nu s-a asigurat…