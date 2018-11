Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani din Capitala a fost reținut de ofițerii de investigații, dupa ce a furat automobilul unui prieten.Potrivit polițiștilor, barbatul a sustras cheile de la amicul sau, in timp ce discuta cu el in curtea blocului.

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Accidentul a avut loc pe 24 iunie 2017 PE soseaua nationala Appia, in apropiere de Taranto, scrie Observator TV.Fetita calatorea in masina alaturi de parintii ei si fratele mai mare, de 10 ani, intr un Opel Tigra.Era 10.30 de dimineata, cand din fata, un Mercedes C Classe a lovit in plin masina romanilor.La…

- Fiul lui Leonard Doroftei a fost implicat intr-un accident de circulatie ce a avut loc vineri noapte, in jurul ore 00.40, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona fostului cinema Modern, scrie ObservatorulPH. 4 masini au fost implicate in accidentul care a fost cauzat, conform martorilor, chiar de…

- O noua inregistrare aparuta pe Facebook, data publicitatii de Radio TV Valcea 1, aduce noi clarificari despre cum a putut sa se produca, la finele saptamanii trecute, un carambol chiar in centrul municipiului Ramnicu Valcea. Daca pana de curand doar etnicul rom din Mercedes parea vinovat de intreaga…

- CHIȘINAU, 8 sept — Sputnik. Specialiștii au ajuns la concluzia ca cea mai sigura mașina din lume este Volvo XC90. Statisticile arata ca în acest automobil nu a fost înregistrat niciun deces în urma unor accidentelor rutiere. Concluzia aparține echipei de cercetare…

- Un pompier care a incercat sa o salveze pe prințesa Diana dintre fiarele contorsionate ale mașinii, in tragicul accident de la Paris, a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale acesteia. Prințesa Diana si iubitul de atunci, Dodi Al Fayed, au decedat intr-un teribil accident rutier care a avut loc…

- Cristian Orzu, polițistul care a murit intr-un accident in Iași, consumase alcool. Analizele de laborator arata ca agentul de 50 de ani avea alcoolemie in momentul in care s-a angajat intr-o depașire riscanta și s-a ciocnit cu autospeciala Poliției de o dubița. Polițistul era in misiune pentru a cauta…