- Un BMW inmatriculat in Romania a fost implicat, duminica, intr-o cursa nebuna pe o autostrada din Germania. Urmarita de politisti pentru mai bine de 70 de kilometri, viteza vehicului nu a coborat niciodata sub 200 km/ora.

- Scenele s-au derulat duminica seara, intre Koln și Essen, dupa ce polițiștii germani au primit o informație despre o spargere care a avut loc la un depozit de aparatura electronica din Koln, relateaza t-online.de.Echipajele de poliție au fost angrenate intr-o cursa amețitoare și abia dupa…

- Cursa nebuneasca pe o șosea din Germania. Un automobil de lux, inmatriculat in Romania, ce gonea cu peste 200 km/ora, a fost urmarit de polițiști pe o distanța de aproape 70 de kilometri. Surpriza uriașa a venit in momentul in care oamenii legii au vazut cine se afla in mașina.

- O mașina de lux - BMW -, inmatriculata in Romania, a fost vazuta circuland cu viteza pe un drum din Germania. Imediat, oamenii legii i-au facut semn sa opreasca, dar n-au reușit s-o stopeze, fiindca șoferul a apasat accelerația, a informat t-online.de. A urmat o urmarire ca-n filme, pe o distanțp de…

- Urmarire ca in filme in Germania, unde o mașina de lux inmatriculata in Romania a fost implicata. Oamenii legii au fost nevoiți sa urmareasca mașina peste 70 de kilogmetri. Autoturismul...

- Politistii de frontiera din Satu Mare au descoperit, la Punctul de Trecere al Frontierei Petea, un autoturism BMW dat ca furat in Germania din iulie. Politistii l-au oprit pentru un control de rutina pe F. T., un roman de 41 de ani, originar din Botosani, stabilit in Gerania. Acesta conducea un ansamblu…

- Polițiștii de frontiera din Maramureș au descoperit intr-o curte din localitatea Borșa un autoturism marca BMW, seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Marea Britanie. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/un-roman-s-a-intors-din-marea-britanie-cu-o-masina-de-40-000-de-euro-dar-acasa-il-astepta-o-surpriza-de-proportii-video-1180677

- Doi romani aveau 100.000 de euro cash in masina si au ramas fara ei cand au intrat in Germania. De asemenea, politistii le-au confiscat si BMW-ul de lux in care calatoreau. Cei doi barbați au fost controlați vineri, 2 august, de polițiștii de frontiera din Pocking, pe autostrada A3, in parcarea Rottal…