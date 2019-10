Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 octombrie 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 27 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din comuna, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Ieri, 29 septembrie 2019, in jurul orei 08.32, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din localitatea Sanmiclauș, in timp ce conducea un autoturism pe DC 29, pe raza localitații Veseuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- CURITCI. Polițiștii orașului Curtici cerceteaza un tanar de 23 de ani, din Macea care ar fi sustras cheile unui autoturism parcat la o ferma din localitate, pe care l-ar fi condus pe raza localitații Curtici, unde a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu trei autoturisme…

- Un tanar in varsta de 20 de ani satul Dragoșa, comuna Frumosu, a ajuns la Spitalul Județean Suceava in dimineața zilei de 8 septembrie cu o plaga prin impușcare in regiunea lombara, fiind impușcat accidental de polițiștii care urmareau o mașina suspecta, in care erau inghesuiți in total șase ...

- Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina in care erau a cazut, sambata, intr-un canal din comuna argeșeana Draganu. Una dintre victime a fost gasita incarcerata, potrivit Mediafax.Informațiile inițiale aratau ca pe DN 7, in comuna Draganu, un autoturism a cazut intr-un parau. ISU…

- Ieri, 29 august 2019, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Tupeu fara limite pentru un tanar, care recent a implinit varsta majoratului. Barbatul a fost prins puțin dupa miezul nopții, intr-o localitate din Timiș, cand conducea o mașina, deși nu are permis de conducere. Și asta nu a fost tot. Polițiștii și-au dat seama ca autoturismul era furat. Intamplarea…

- Ziarul Unirea In mijlocul zilei, un tanar din Șibot s-a gandit ca ar fi o idee buna sa iasa la plimbare cu mașina, deși nu avea permis de conducere Unui tanar de 28 de ani din Șibot i s-a intocmit dosar penal pentru conducere fara permis, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiștii Secției 2 Poliție…