Mașină condusă de un șofer beat, răsturnată în apropierea sediului ISU Gorj

Un tanar in varsta de 29 de ani, din Targu-Jiu, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a rasturnat cu mașina, luni, pe o strada din apropierea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Potrivit polițiștilor, conducatorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultand o concentrație de 1,11 mg/ litru alcool pur in aerul expirat. „Tanarul de 29 de ani, care conducea autoturismul rasturnat avea o alcoolemie de 1,11 mg /l. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana aflata sub influența alcoolului.… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer, in varsta de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, s-a rasturnat, in aceasta dupa-masa, cu masina pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Targu Jiu, in apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.

- Un microbuz cu 12 pasageri a fost implicat intr-un accident rutier, sambata dimineata, in municipiul Targu-Jiu, iar patru persoane au ajuns la spital, informeaza Mediafax. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, accidentul s-a produs pe strada Unirii din ...

- Un microbuz cu 12 pasageri a fost implicat intr-un accident rutier, sambata dimineata, in orașul Targu-Jiu din județul Gorj, iar patru persoane au ajuns la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, accidentul s-a produs pe strada Unirii…

- Un barbat de 31 de ani, din județul Teleorman, s-a ales cu dosar penal, miercuri, dupa ce, mai intai, a reușit sa-i impresioneze pe pompierii gorjeni cu povestea lui. Totul a inceput dupa ce un așa-zis avocat a luat legatura telefonic cu un reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de…

- Situație dramatica in localitatea Stoina, dupa ce un pod s-a prabușit, iar muncitorii au ramas prinși sub daramaturi. La fața locului s-au deplasat atat echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj, cat și ambulanțe din cadrul Serviciului…

- Doi gorjeni aflați la o carciuma in Targu Jiu au sunat la 112 pentru a anunța un incendiu pe care il vedeau prin fereastra. Situația a fost povestita pe pagina de socializare a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj....

- Reprezentanții ISU Gorj au facut public, vineri, un apel la 112 al unui barbat din Targu-Jiu care a anunțat ca vede o casa in flacari, cand, de fapt, el era cu un prieten la carciuma. Pompierii fac apel la cei care suna la 112 sa nu ocupe rețeaua cu urgențe false, potrivit mediafax. Purtatorul…

- Accident in aceasta dimneata pe strada Brazilor. Martorii spun ca soferul unui autoturism care se deplasa cu mare viteza dinspre cartierul Noua s-a rasturnat in zona reprezentantei Skoda. Autototurismul s-a rostogolit peste gard si peste alte trei masini. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…