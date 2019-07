Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…

- Pilotul Lucien Hora (Lola B99/50) a castigat cea de-a XI-a editie a Trofeului Sinaia, etapa a cincea a Campionatului National de Viteza in Coasta, duminica, inregistrat cu timpul de 03 min 44 sec 680/1000, 1 min 51 sec 339/1000 in prima mansa si 1 min 53 sec 341/1000, in a doua. Pe locul…

- ​Cum pleci în concediu când ai o mașina electrica? E o întrebare pe care o primesc des de când am trecut la electromobilitate, iar aceasta va fi prima vara în care gasesc o soluție, nu doar un raspuns. Cele mai bune trei variante care îmi vin în minte sunt:…

- Unii ar spune ca "e nebunie curata", alții ca "e imposibil" sa pleci cu o mașina electrica din București pana la Budapesta. Și totuși… se poate. Mai mult decat atat, in Romania și Ungaria infrastructura pentru automobile electrice arata, deja, foarte bine. E fiabila și dezvoltata alaturi de servicii…

- Un accident spectaculos a avut azi pe linia de tramvai de pe Șoseaua Olteniței, in sudul Bucureștiului. O mașina a demolat gardul de fier care desparte linia de tramvai de șosea și a ramas suspendata. Lumea s-a strans „ca la urs”. Gardul a fost distrus in totalitate. Dar nici mașina n-a scapat prea…

- Un tanar de 26 de ani, de profesie asistent medical, specializat in kinetoterapie, este singurul roman care detine secretele motoarelor de mic litraj cu consum redus de combustibil inventate de inginerul Justin Capra (1933-2015), probabil cel mai prolific inventator al ultimilor ani, din Romania.

- Bucureșteanul Emil Nestor a reușit prima sa victorie mare in cariera de pilot dupa ce, ieri, la Cheile Gradiștei, a fost cel mai rapid la capatul celor doua manșe de concurs din etapa a doua a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop. La trei ani de la debutul sau in campionat, Nestor, care…

- O serie de reguli noi de la Uniunea Europeana ar putea impune tuturor masinilor noi sa aiba limitatoare de viteza incepand cu 2022, potrivit The Sun. Vehiculele noi ar trebui sa fie dotate cu un limitator de viteza de tip ISA (Intelligent Speed Assistance) dupa ce legislatia a primit unda…