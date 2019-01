Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu un baiețel jefuit de un adolescent au facut inconjurul lumii. Copilul se plimba cu cainele lui, un Jack Russel Terrier, cand un tanar s-a apropiat de el și i-a furat animalul de companie. Incidentul a avut loc pe 4 ianuarie, pe Badger Avenue din Crewe, Marea Britanie. Momentul in care…

- Rusia ar putea adopta un proiect de lege prin care avioanele de pasageri care incalca spațiul aerian al țarii fata permisiune, sa fie doborate de nave militare. Proiectul de act normativ a fost propus de Ministerul Apararii rus. Proiectul privind "procedura de utilizare a armelor si echipamentului militar…

- Sapte persoane au fost ranite joi, in urma unui accident in care a fost implicat un microbuz, produs pe DN1, in zona localitatii sibiene Vestem, potrivit Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc in mijlocul strazii Grenoble din sectorul Botanica. Din imaginile primite la redacția publika.md putem observa ca flacarile s-au extins cu repeziciune. Soferul a iesit la timp din automobil si a scapat nevatamat.

- Masina condusa de soferul care a produs accidentul de la Avrig, soldat cu zece raniti, era echipata cu cauciucuri de iarna, dar foarte uzate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Anvelopele autoturismului condus de soferul care a produs accidentul…

- Incendiul a plecat de la o mașina parcata pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 3 al Capitalei, precizeaza reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. Proprietarul autoturismului a lasat-o parcata pentru a pleca in alta parte, iar la intoarcere a sesizat…