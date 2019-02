Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, in noaptea de marți spre miercuri, pe DN1B, in Loloiasca, județul Prahova, dupa ce mașina in care se afla a fost izbita de un autoturism aflat intr-o depașire și care apoi a luat foc, in accident fiind implicate și un TIR și o autoutilitara, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- Un tanar in varsta de 18 ani a murit, iar alți 4 prieteni de-ai lui au fost raniți intr-un accident ingrozitor produs la Sighetu Marmației, in județul Maramureș. Mașina in care se aflau cei 5 a intrat intr-o curba deosebit de periculoasa și s-a ciocnit de o autoutilitara. Poliția arata ca șoferul de…

- Un sofer care a ucis un copil de 3 ani in timp care isi tinea propriul copil in brate la volan a fost condamnat definitiv vineri, 18 ianuarie, de magistratii Curtii de Apel Pitesti. In 2013, Ciprian Laurentiu Barbu a accidentat mortal un baietel in varsta de 3 ani. Politistii au stabilit ca accidentul…

- Echipajul SMURD a fost solicitat in loc Braloștița, sat Schitu pentru a constat decesul unei persoane. Ajuns la fața locului echipajul a constatat ca este vorba de un barbat, in varsta de 37 ani, care executase lucrari de reparație la ...

- VIDEO! Accident cumplit intre o mașina și un TIR in Argeș. O femeie a murit. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in comuna argeșeana Draganu. In urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR, doua victime au fost extrase dintre fiare și preluate de echipajele SMURD. Din pacate, una dintre victime,…

- Trei turisti, inclusiv un copil, au murit joi in sudul Islandei dupa ce jeepul lor a rupt balustrada si a cazut in gol de pe un pod, a anuntat politia, citata de dpa, relateaza agerpres.ro.Citește și: Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala a expirat…

- Doua persoane au murit, marti, iar alte doua sunt ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu o betoniera, pe DN 19, in judetul Bihor. Traficul rutier este complet blocat in zona localitatii Diosig, informeaza News.ro.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bihor, Alina…