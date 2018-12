Maserati trece la vanzari online Viitorul distribuitiei auto pare Internetul. Din ce in ce mai multi constructori incep sa comercializeze anumite vehicule online. Este si cazul celebrei firme italiene de masini premium-sport, care a inceput sa joace pe inca un teren cel digital. Maserati a anuntat ca va comercializa 88 de exemplare din SUV-ul Levante Trofeo, preconfigurate pe Tmall, o […] Maserati trece la vanzari online is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

