- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Maramures, sub coorodonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat aproximativ 5 kg. de cannabis, in urma unei actiuni de prindere in flagrant si a trei perchezitii domiciliare. Un tanar din Sacalaseni a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat…

- Mai multe descinderi ale politistilor au avut loc miercuri, 19 septembrie, la persoane suspecte de trafic de droguri. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat…

- Politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca si de la Directia Operatiuni Speciale sub coordonarea procurorilor DIICOT Cluj au facut patru perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri de risc si de mare risc.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Timis, au efectuat 14 perchezitii, in 5 judete, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in fraude informatice. In aceasta dimineata, politistii Brigazii de Combatere a…