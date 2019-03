Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Jurgen Klopp da mereu vina pe condițiile atmosferice pentru a explica lipsa de rezultate a echipei sale in acest inceput de an. Așa s-a intamplat și dupa Everton - Liverpool 0-0. In acest an, ceva s-a intamplat la Liverpool. Jocul pare dat peste cap. Tripleta Salah - Firmino - Mane e epuizata…

- Iata o colectie de felicitari de 1 Martie care sa te inspire. Le poti transmite prin SMS sau retelele de socializare, simplu si rapid. Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani! *** Martie sa-ti aduca soare,…

- La cei 63 de ani, Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate si iubite cantarete de muzica populara de la noi din tara. Cunoscuta artista a fost des intrebata despre cum isi ingrijeste parul lung si, de fiecare data, a dezvaluit cate un secret din ritualul ei pentru podoaba capilara.

- In plina epidemie de gripa in Romania, bilanțul persoanelor care mor crește de la o zi la alta. 64 de oameni au decedat pana acum in țara noastra, iar metodele de protecție și prevenire sunt cele mai importante arme impotriva virusului mortal, spune Ministrul Sanatații.

- Simona Halep le-a oferit australienilor o lectie de modestie. Cum? Ei bine, sportiva merge cu autobuzul pus la dispozitie de organizatorii de la Australian Open. Marturia unei jurnaliste martora a episodului, a ajuns subiect in presa internationala.

- Bogdan le-a povestit marți dimineața colegilor Shurubel și Ionuț cum a dus Steaua Virgin Radio Romania pe cei mai inalți zgarie nori din New-York. Instant, baieților le-a venit o idee! Ia cu tine Steaua Virgin Radio Romania, fa-i poza in cele mai surprinzatoare locuri și poți caștiga o 1.000 de euro…

- Marian Banica este șeful Serviciului Promovare Proiecte Europene din CJ Constanța Care sunt mecanismele de atragere a fondurilor de coeziune „la firul ierbii”, care sunt piedicile și de ce exista discrepanțe atat de mari intre județele țarii? Marian Banica gestioneaza proiectele cu fonduri europene…

- Mai multe localitati si consilii judetene din Maramures, Satu Mare, Salaj si Bistrita vor lansa, pana in 15 ianuarie 2019, o asociere numita „Provincia Transilvania de Nord”, scopul fiind consolidarea statului prin dezvoltarea economica a zonei, potrivit MEDIAFAX. Primarul municipiului Baia Mare, Catalin…