- Organismul unui adult obișnuit are nevoie de 2.500-3.000 de calorii pentru a se menține sanatos și bine hranit. Orice dieta care implica un raport zilnic sub acest nivel duce la arderea rezervelor de grasimi și la scaderea in greutate.

- O dieta care presupune înlocuirea alimentelor solide cu supe si shake-uri poate ajuta persoanele obeze sa piarda o cantitate importanta din greutatea corporala, sugereaza un studiu publicat recent.

- Una dintre cele mai sanatoase legume, prietena cea mai buna a siluetei perfecte și dușmanul de temut al kilogramelor in plus, este ceapa roșie. Nutriționiștii o recomanda in special celor ce iși doresc sa slabeasca in zona abdomenului, insa aceasta poate avea numeroase beneficii pentru corpul tau.

- Daca te uiti pe contul de Instagram al lui Carmen Fit, vrei sa intri imediat in sala de sport si sa incepi sa te antrenezi. Carmen Fit este una dintre cele mai eficiente si apreciate antrenoare de fitness, iar fotografiile in care se vad rezultatele antrenamentelor ei ar motiva pana si cel mai putin…

- Femeile lupta cu celulita din toate timpurile și, deși majoritatea știu ce ar trebui sa faca pentru a scapa de aspectul de coaja de portocala al pielii, puține sunt cele care chiar pun in practica toate sfaturile. Pentru a-ți fi mai ușor in lupta cu celulita, am facut o lista de 5 sfaturi esențiale…

- Imagineaza-ti ca ai putea mrosi sau linge o bucata de branza si iti dai seama imediat ce valoare nutritionala are. Exact acest lucru il pot face ursii koala atunci cand aleg singura sursa de hrana: frunzele de eucalipt.

- Dietele sunt in general indicate de nutriționiști. Ei sunt principalii experți in ceea ce privește nutriția adaptata unui anumit organism. Dar, inainte de inițierea unei diete nutritive, trebuie sa respectam anumiți parametri, astfel incat sa putem obține cele mai bune rezultate.