”Masajul erotic”, alături de ȘTEFAN MANDACHI. Anunțul SURPRIZĂ „Pe 15 martie, maseuzele din saloanele unui club din București iși invita clienții sa stea in plus 15 minute gratuit, incepand cu ora 15, timp in care sa discute cu ei despre autostrazi sau despre alte subiecte. Asta pentru ca, in acest interval, ele iși vor suspenda activitatea de baza”, se arata intr-un comunicat al conducerii clubului, difuzat de Europa FM. Comunicatul explica de ce au luat aceasta decizie: „In clubul nostru sunt zeci de fete frumoase din toata țara, moldovence, oltence, ardelence…Fetele s-au saturat de ore lungi pe drum pana acasa și au decis sa se alature protestului inițiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

