- Serbia condamna atacurile comise in doua moschei din Noua Zeelanda, a declarat vineri, la Belgrad, ministrul de externe Ivica Dacic, subliniind in acelasi timp ca nu exista nicio legatura intre atacator si tara sa, informeaza dpa. "Serbia nu are nicio legatura cu aceasta, noi nu cerem nimanui sa razbune…

- Dupa Stefan cel Mare si Serban Cantacuzino, si numele lui Ioan de Hunedoara a fost gasit pe armele lui Brenton Tarrant, autorul atacului terorist din Christchurch. Atacatorul a scris cu vopsea “John Hunyadi” – adica Ioan de Hunedoara – chiar deasupra tragaciului uneia dintre armele cu care a ucis 49…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți în urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul sau ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian. Mai multe victime dupa incidente armate la…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- UPDATE ora 9:00 – Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat vineri ca 40 de persoane au fost ucise in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, relateaza DPA. Potrivit sefei guvernului, 20 de persoane au fost grav ranite. Jacinda Ardern a spus ca nivelul de alerta a fost ridicat…

