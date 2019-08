Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dat detalii in directa la Digi24 despre tragedia de la Sapoca. Potrivit Sorinei Pintea asistentele ar observat situația insa s-au speriat și in loc sa intervina au alertat paznicii și autoritațile. Pacientul ar fi fost deranjat de faptul ca la ora 1.45 ar fi…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, aflata in control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, spune ca un sir de greseli au fost la originea evenimentului tragic din noaptea de sambata spre duminica.

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații va coordona personal ancheta de la Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, acolo unde un pacient in sevraj etilic a facut dezastru. „In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, aflata in control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, spune ca un sir de greseli au fost la originea evenimentului tragic din noaptea de sambata spre duminica. In primul rand, asistenta nu trebuia sa lase un stativ de perfuzii la indemana pacientilor, iar o a doua greseala…

- Pacientul de la spitalul de psihiatrie Sapoca a fost prins in timp ce incerca sa fuga din spital de catre un echipaj de poliție care tocmai sosise la spital pentru a interna un scandalagiu. Barbatul care a ucis patru pacienți și a ranit grav alți noua, in timpul nopții, a fost prins in curtea spitalului,…

- Președintele Klaus Iohannis, care participa joi la Congresul Național PNL, a declarat ca lanțul de erori grave ce a provocat tragedia cumplita de la Caracal nu trebuie sa se mai repete niciodata, acuzand guvernarea PSD ca a eșuat din punct de vedere economic, legislativ și in a-și proteja cetațenii,…

- Asociatia Pro Consumatori, impreuna cu Alianta Parintilor si Liga Parintilor pentru Educatie organizeaza, pe data de 3 iunie, incepand cu ora 18.00, la Sala „Calistrat Hogas” a Consiliului Judetean Neamt, conferinta cu tema „Comunicatiile fara fir: efecte asupra sanatatii. Tehnologia 5G – Pericol pentru…

- Evenimentul are loc zilele acestea la Geneva, cu participarea celor 194 de state membre ale Organizației Mondiale a Sanatații. In perioada 20-28 mai, are loc la Geneva cea de-a 72-a sesiune a Adunarii Mondiale a Sanatații, eveniment la care iau parte delegații din cele 194 de țari care au statutul…