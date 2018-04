Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 aprilie, se sarbatoresc Floriile. Cei mai multi romani care isi sarbatoresc onomastica de Florii, in total 334.734 de persoane, poarta numele de Florin, alti 147.328 numele de Viorel, iar 54.759 numele de Florian. Alti 29.777 romani poarta numele Florea, 25.181 raspund la numele Florentin…

- "Din nefericire, saptamana trecuta, cinci cetateni romani si-au pierdut viata intr-o explozie la o uzina chimica din Republica Ceha. (...) Guvernul va aproba in cadrul sedintei de astazi un ajutor de urgenta in suma totala de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetatenilor romani afectati…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- "MARE ATENȚIE!Daca primiți un "apel pierdut" de la numere de telefon care incep cu 0881, 0882, 0883, NU RASPUNDEȚI INAPOI. Numere sunt al unei companii din Taiwan care din asta face milioane de euro in toata lumea. Apelul se blocheaza pe deschis și pana resetați telefonul ca sa-l…

- Bogdan Dumitrescu, politistul din Olt impuscat de iubita in cap, a deschis ochii, dar recuperarea este foarte grea si a fost operat de trei ori. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP : „TOTUL A FOST O JOACA”. FOSTA SOTIE A OFITERULUI: „NU ASA IL STIU EU PE FOSTUL SOT…”) Starea de sanatate…

- Locuitorii Sucevei au clasat orașul pe locul al 26-lea din țara, din 41 de reședințe de județ, pentru ca sunt nemulțumiți de facilitațile medicale și de cele educaționale pe care le au la dispoziție, la fel cum ar vrea ca lucrurile sa se schimbe in ceea ce privește posibilitațile recreaționale sau accesul…

- Alti trei romani au murit din cauza gripei. Toti cei trei pacienti au murit in prima zi a acestei saptamani, au anuntat, marti, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Cele trei noi victime ale gripei sunt o femeie de 68 de ani din Bihor – singura care…

- Un polițist de circulație din Vaslui a impușcat ieri, accidental, un tanar de 26 de ani. Din informațiile oficiale, inițial șoferul nu a oprit la semnalele agenților, insa s-a predat in...

- Un șofer din județul Vaslui a fost impușcat in cap, joi dupa-amiaza, de catre un polițist care il oprise in trafic pentru ca era cercetat in mai multe dosare penale pe linie rutiera. La aceasta ora, victima a fost transportata la spital in stare grava. Potrivit Poliției Romane, incidentul s-a petrecut…

- Proiectul „Exista viata dupa cancer” cuprinde lansarea cartii cu acelasi nume, semnata de Mihaela Palade Gheran, si vernisajul unei expozitii de fotografie, realizata de Dragos Iliescu, in care sunt prezentate portretele celor cinci fosti pacienti, diagnosticati cu cancer in urma cu 10 ani.

- Compania de consultanta Knight Frank a identificat 3.720 de romani cu averi de peste cinci milioane de dolari, cu 440 in plus fata de numarul din 2016 si cu 27% mai multi decat in urma cu cinci ani. Compania engleza se asteapta ca, peste cinci ani, numarul milionarilor romani sa creasca la 5.630.

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat miercuri propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local a unor sfinti canonizati de Biserica Ortodoxa Romana in perioada 1950-2017,…

- Legendele si miturile se intrepatrund in istoria fiecarui popor, contribuind la farmecul acesteia. Cele mai cunoscute legende si mituri despre daci si despre romani au reprezentat surse de inspiratie pentru istoricii antici.

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

- Europarlamentarul Catalin Ivan va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei. De asemenea, Catalin Ivan va vorbi si despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, in contextul…

- Florile dau viata caminelor noastre si sunt cea mai la indemana solutie de a infrumuseta locuinta. Insa, trebuie sa avem mai multa grija la ce alegere facem in acest sens; unele dintre ele ne pot afecta destul de serios organismul. Iata ce plante nu se tin in casa: Leandrul este recunoscut ca fiind…

- Parlamentul European a votat rezolutia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor sustinand sanctionarea Varsoviei. Aproape toti eurodeputatii PSD au votat impotriva sanctionarii Poloniei, desi familia lor politica stabilise un vot „pentru“.…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 69, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza grip...

- Rascoala țaranilor romani din Transilvania, inceputa in toamna anului 1784, a aratat limitele reformismului luminat susținut de Habsburgi, in dauna aristocrației locale. Consolidarea autoritații Curții de la Viena in Transilvania nu a putut inlatura anacronismul legislației de origine medievala, aparata…

- “Postarea lui Dan Negru de pe pagina sa personala de Facebook referitoare la filmul ‘Touch me not/ Nu ma atinge-ma’, un lungmetraj realizat de Adina Pintilie, caștigator al Ursului de Aur, nu reprezinta poziția oficiala a Antenei Group. Desi Dan Negru este unul dintre angajatii trustului care face audienta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, dupa o intalnire avuta cu reprezentanții pensionarilor de la INS, ca proiectul de lege al pensiilor este finalizat, iar in momentul de fața se fac simulari pe trei formule de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza faptul…

- Americanii isi distrug armele personale in semn de protest fata de masacrul comis intr-o scoala din Florida. Oamenii posteaza pe retelele de socializare inregistrari cu momentul in care taie tevile pustilor sau pistoalelor pe care le detin.

- In anul marelui Centenar, Muzeul Bucovinei din Suceava prezinta la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Pacurariu”din Șcheia și la Școala Gimnaziala din Sfantu Ilie expozitia itineranta Francezi si romani in marele razboi. Dupa ce a fost prezentata in ultimii doi ani la mai multe scoli din judetul Suceava, ultima…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza utilizatorii romani ai retelelor de socializare asupra unei inselatorii sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- Surpriza la antrenamentele oficiale de bob de la PyeongChang 2018! Printul de Monaco i-a incurajat pe romani! Inainte de antrenamentul oficial, sportivii si antrenorii romani aflati in zona startului au avut parte de vizita surpriza a Printul Albert de Monaco, care a venit sa le ureze succes in competitie.…

- Un fermier australian care a impuscat mortal un crocodil "emblematic" de 100 de ani pentru se saturase sa-i fie omorate vitele pe care le avea in grija a fost amendat cu 10.000 de dolari australieni (8.000 de dolari americani), relateaza vineri DPA. Crocodilul de 5,2 metri lungime a fost impuscat intre…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- Masacrul din Lunca Prutului (Ținutul Herța), din noaptea de 6 spre 7 februarie 1941, este una din paginile negre ale istoriei neamului romanesc. In contextul implinirii a 77 de ani de la acest tragic eveniment, cand peste 600 de romani, printre care 300 de copii, au fost ucise de granicerii sovietici,…

- O petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, a fost lansata de Deputatul PNL Florin Roman. El…

- La competitia „We are all explorers” organizata de catre National Geographic au fost inscrise 12.582 de cadre, insa doar 23 au fost declarate castigatoare. Printre cele 23 de fotografii se gasesc si doua imagini surprinse de fotografii romani Catalin Urdoi si Paul Vlad Epure.

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Senatorii au adoptat, luni, legea pentru completarea actului normativ privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, care vizeaza stabilirea aceleiasi varste standard de pensionare pentru personalul din acest sector la implinirea varstei de 65 de ani, precum si a posibilitatii ca, la cerere,…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- Un ofiter al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Olt a fost impuscat in cap din greseala de iubita sa, care se juca cu pistolul politistului.Incidentul a avut loc putin in noaptea de marti spre miercuri, iar potrivit unui comunicat al IPJ Olt, tanara si-a sunat un amic, care apoi a anuntat…

- Un procent record al directorilor generali sunt optimiști in ceea ce privește mediul economic la nivel mondial, cel puțin pe termen scurt. Aceasta este una dintre concluziile cheie ale studiului Global CEO Survey, realizat de PwC, in urma raspunsurilor a 1.300 de directori executivi din intreaga lume.

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- CONTRABANDA…In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit 4.360 tigarete de provenienta Republica Moldova, pe care doi cetateni romani incercau sa le introduca in tara, ascunse in bagajele personale. Astfel, in cursul zilei de ieri, s-au prezentat pentru efectuarea…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Romani plecati in strainatate, care se intorc in tara vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 38.000 de euro, in urma unui concurs de planuri de afaceri care ar urma sa aiba loc in vara anului 2018, in cadrul unui proiect derulat prin linia de finantare Diaspora Start-Up, sustin organizatorii…

- Satmarenii sunt invitați sa participe la doua evenimente organizate cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Simpozionul „Istoria Unitații Naționale la Romani” va avea loc marți, 23 ianuarie, de la ora 14.30, in sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” și are…

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a acordat un contract pentru servicii de exploatare forestiera, prin negociere fara anunț de participare, unei societați ale carei camioane au fost depistate in trafic, de Jandarmeria Prahova, ca transportau arbori nemarcați. Contractul de exploatare forestiera…

- Peste un milion de romani sarbatoresc in aceasta noapte Revelionul pe rit vechi. Chiar daca cea mai mare parte a țarii a trecut in 2018 in urma cu doua saptamani, peste un milion de ortodocși vor trece in noul an in noaptea de sambata spre duminica.

- Gazele ii ard la buzunare pe romani in plina iarna. Scumpirea anunțata de ANRE intra in vigoare astazi Gazele naturale pentru populatie se scumpesc incepand de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțata peste noapte de ANRE, ii prinde pe romani descoperiți tocmai cand incepe gerul. Autoritatea…

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul pe o rețea de socializare.„Din pacate, primele zile ale acestui an, ne aduc o mare durere. Grațiela Marilena Radu a decedat aseara (n.r. sambata) in jurul orei 21.00, in urma unui infarct.Grațiela…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au transmis, joi seara, un comunicat de presa comun in care atrag atentia ca intentia CNAS de a nu mai continua semnarea actelor aditionale "arata o iresponsabilitate uriasa fata de…

- Zeci de romani care au petrecut Revelionul intr-o statiune din Serbia au facut toxiinfectie alimentara. Acestia afirma ca s-au simtit rau dupa ce au mancat la hotelul unde erau cazati. Conducerea hotelului neaga insa ca mancarea ar fi fost de vina.