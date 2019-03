Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a indicat duminica faptul ca asteapta explicatii din partea Facebook si a altor retele de socializare online cu privire la difuzarea in direct a imaginilor de la atacurile comise vineri in doua moschei din orasul Christchurch si soldate cu 50 de morti, transmit…

- Una sau mai multe persoane au atacat, vineri, doua moschei in Christchurch, cel mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande, ucigand cel puțin 49 de persoane. Cronologia atacului arata in in 15 minute, atacatorul de la moscheea Al Noor a omorat 41 de persoane și a ranit alte cateva zeci. Trei suspecți…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat 'cea mai calda simpatie' dupa 'oribilul masacru' caruia i-au cazut victime 49 de persoane 'nevinovate' la Christchurch, in Noua Zeelanda, transmit Reuters si AFP. 'Simpatia mea cea mai calda si cele mai bune urari se indreapta…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- UPDATE ora 11:30 – Seful politiei din Noua Zeelanda, comisarul Mike Bush, a anuntat vineri ca bilantul atacurilor armate asupra celor doua moschei din orasul Christchurch a crescut la 49 de morti, relateaza DPA si Reuters. El a spus ca 41 de persoane au murit la moscheea Masjid Al Noor, iar alte sapte…

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți în urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul sau ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian. Mai multe victime dupa incidente armate la…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Politia neozeelandeza anunta existenta mai multor victime in urma unor incidente armate la doua moschei din Christchurch, anunta BBC. Conform presei locale, este vorba despre moscheile Al Noor Mosque, din centrul orasului si Linwood Masjid. Intr-o conferinta de presa, comisarul de politie Mike Bush…