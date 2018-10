Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in orasul Kerci din Crimeea dupa atacul armat comis la Colegiul Politehnic. Bilantul indica 21 de morti - 16 elevi si cinci angajati ai institutiei. 37 de raniti sunt la spital. In localitate, oamenii depun flori si aprind lumanari in memoria victimelor.

- Scene de cosmar la Kerci, in peninsula Crimeea. 17 oameni au fost ucisi si 50 raniti intr-un atac care a vizat un colegiu tehnic. Majoritatea victimelor sunt adolescenti. Atacatorul s-a sinucis.

- Cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti peste 20 au fost raniti intr-un atentat sinucigas comis in timpul unui miting electoral in estul Afganistanului, a anuntat un oficial afgan, cu cateva saptamani inainte de alegerile legislative din aceasta tara, informeaza AFP si

- Sase palestinieni, inclusiv doi copii in varste de 12 si 14 ani, au fost ucisi vineri prin impuscare de catre militari israelieni in Fasia Gaza, in cursul unor manifestatii si ciocniri, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.Atacul armat a avut loc in zona Perryman, in comitatul Harford…

- Florence, care a atins vineri tarmurile statului Carolina de nord din sud-estul SUA, a fost retrogradata vineri dupa amiaza de la uragan de categoria 1 la furtuna tropicala si se indrepta incet catre Carolina de sud. O mama si bebelusul si-au pierdut viata vineri dupa amiaza in localitatea Wilmington…

- Atac armat in timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, iar atacatorul s-a sinucis inainte de interventia politiei.

- O persoana a murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat... The post Atac armat la Toronto: un mort și 13 oameni raniți. Atacatorul a fost ucis appeared first on Renasterea banateana .