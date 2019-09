Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocirea a avut loc, marti, chiar in casa familiei din Elkmont, Alabama. Potrivit unui comunicat al politiei, victimele sunt: John Sisk (tatal), 38 de ani, Mary Sisk (mama vitrega), 35 de ani, sora de 5 ani si cei doi frati, unul de 6 ani, celalalt de doar 6 luni. Trei membri ai familiei…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata din Diosti disparuta in 14 aprilie 2019, a sanctionat dur actiunea de duminica, 1 septembrie, a lui Alexandru Cumpanasu, care a anuntat ca va avea o discutie cu familia din Diosti, dupa ce s-a intalnit cu locuitorii din Dobrosloveni sub pretextul…

- Un angajat al unui hotel din California a prevenit un masacru, pentru ca a informat Poliția despre amenințarile unui coleg care spusese ca va impușca personalul și oaspeții hotelului. Forțele de ordine americane au intervenit imediat dupa ce au primit informațiile și l-au reținut pe suspect inainte…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat marti ca din declaratiile date in ancheta reiese ca familia a primit dupa disparitia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizeaza un singur inculpat, pe Gheorghe Dinca.„Din declaratiile date se intrevede…