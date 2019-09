Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei doi atacatori a fost arestat, iar celalalt este cautat, a anuntat prefectura din Lyon, fara alte detalii. Atacul a fost comis in jurul orei locale 16:30 (14:30 GMT) in apropierea unei statii de metrou din Villeurbanne, o suburbie a orasului Lyon. Un reporter al AFP a relatat…

- 2 dintre pacientii raniti la Sp.de Psihiatrie Sapoca, inca in stare f grava Spitalul Sapoca din Buzau. Foto: Cristina Moise Doi dintre pacientii raniti, la sfârsitul saptamânii trecute, în atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, din Judetul Buzau, sunt înca în…

- Val de anchete la Spitalul de Psihiatrie Sapoca dupa carnagiul in care 5 oameni au fost omorati si 8 au fost raniti. Agresorul a fost audiat din nou astazi, la spital, unde este internat sub paza stricta. Procurorii au extins acuzatiile impotriva lui.

- Accident grav joi dimineata pe DN4, la kilometrul 20, in apropiere de localitatea Frumusani. Un minor a fost ranit grav, iar parintii lui a scapat cu rani usoare in urma coliziunii cu o alta masina.

- Mai multi romani au fost raniti intr-un accident rutier in localitatea Pellegra din Italia.Soferul unei masini in care se aflau patru romani a pierdut controlul volanului si a ajuns intr-un sant.

- O persoana a murit si trei au fost ranite, joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata a fost lovita de tren, in zona localitatii Reghin, judetul Mures. Potrivit ISU Mures, trei dintre victimele accidentului produs in localitatea Reghin, la iesirea…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii accidentale produse, miercuri, intr-un imobil rezidential din orasul Viena, relateaza presa austriaca. Deflagratia a generat daune semnificative la doua cladiri rezidentiale, iar suflul a fost simtit…