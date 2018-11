Masacru, bar California. Criminalul era un fost militar

Autorul atacului de miercuri seara dintr-un bar din California, soldat cu 12 morti, este un fost militar care a facut parte din corpul de elita al puscasilor marini si era cunoscut de politie ca avand probleme psihice, au anuntat joi autoritatile locale, transmit Reuters si AFP. Atacatorul s-a sinucis ulterior.

Ian David Long, in varsta de 28 de ani, a intrat miercuri seara in localul Borderline Bar and Grill din Thousand Oaks, la nord de Malibu, inarmat cu o arma semiautomata modificata Glock si a inceput sa traga la intamplare. Majoritatea victimelor au intre 21 si 26 de ani, a estimat…