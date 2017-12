Stiri pe aceeasi tema

- DUREROS… Este a treia zi de Craciun, perioada de sarbatoare, insa pentru unele familii din judetul Vaslui zilele Craciunului sunt momente de tristete. Anul 2017, care se incheie peste cateva zile, si-a luat tributul sau de vieti, fie ca a fost vorba de tineri sau de oameni ajunsi la varsta intelepciunii,…

- Dana Grecu a rneunțat la emisiunile politice de la Antena 3 și s-a axat pe cele despre zodii, astre, biserica. In ajunul Craciunului, vedeta Antena 3 a povestit despre un accident grav de mașina din care a scapat cu viața.”Venind spre emisiune, am citit Acatistul Sfantului Ciprian. Am avut…

- Pitaraul este un colacut, sub forma de alfa, facut de gospodine din aluatul ramas de la paine, dar denumeste si copilul care, in ajunul Craciunului, se trezeste la sase dimineata pentru a fi primul colindator.In ajunul Craciunului toate familiile se trezesc devreme, isi curata curtile,…

- Urari de Craciun frumoase • Mesaje de Craciun crestine pentru prieteni, familie, iubita, sefi sau colegi | albaiuliainfo.ro MESAJE de Craciun – mesaje crestine La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer… Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace! Lumina sfanta venita…

- Andreea Esca, data afara din casa de parinți, dupa ce a plecat cu o colega de gradinița și bunica acesteia, fara sa anunțe. Mai mult, vedeta a primit și o bataie zdravana. Știrista de la Pro tv iși amintește cu placere de perioada sarbatorilor, atunci cand era copil. Andreea Esca a povestit despre …

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- CRACIUN FERICIT! SARBATORI BINECUVANTATE! LA MULTI ANI 2018! https://www.youtube.com/watch?v=fS_cJQnP138 Fie ca Sarbatorile de Iarna sa va umple sufletele si casele de bucurie, sa aveti parte de impliniri, iar colindatorii sa va gaseasca in bunastare. Anul Nou 2018 sa reverse in viata dumneavoastra…

- Accident teribil la granița dintre județele Timiș și Hunedoara. Trei copii au ramas orfani de tata. Cinci persoane au fost ranite in timpul accidentului, dintre care una incarcerata. In ciuda eforturilor de a-l salva, barbatul prins intre fiarele mașinii a decedat. Soția și cei trei copii au lui au…

- Casa de Cultura Intorsura Buzaului a organizat ieri, impreuna cu Liceul „Mircea Eliade” din localitate, un spectacol de colinde, un concurs pe teme religioase și un program de dansuri populare. Spectacolul a avut loc cu incepere la ora 17.00, la Casa de Cultura Intorsura Buzaului. „Ne-am pregatit,…

- „Din suflet, pentru suflet”, aceasta este deviza elevilor și profesorilor de la Școala Gimnaziala „Miron Costin” Bacau, care vor sa aduca in preajma sarbatorii Craciunului speranța și zambete in sufletele copiilor și batranilor fara posibilitați materiale din comuna Magirești. In acest sens, elevii…

- Sarbatorile sunt cel mai bun prilej de a ne reintoarce mai mult si mai profund catre ceilalti, acum fiind si momentul in care gesturile si gandurile bune pot construi un timp al bucuriei pentru nevinovatii parasiti de semeni si lipsiti de caldura unei familii. Astfel, Asociatia Culturala Teatrelia și…

- In aceasta editie a “Tocatorului” (de stiri!), ne-am gandit sa fim “oleaca” mai buni…asa de Sarbatori. Adevarul este ca izul Craciunului ne-a ajuns si noua in nari si de acolo in creier si suflet si ni s-au tocat rautacismele… Nu suntem nici pe departe altceva decat ceea ce suntem si nazuim, ca orice…

- De Craciun, nu va fi sarbatoare la cel mai mare retailer european si al doilea din lume. Gigantul distributiei este amenintat de o masiva greva a angajatilor care se mobilizeaza impotriva unui plan de restructurare. Confederatia generala a muncii (CGT) sindicatul francez al salariatilor a cerut mobilizarea…

- Magazinele din Beverly Hills dau tonul in materie de amenajari interioare si decoratiuni pentru Craciun. Anul acesta se recomanda culorile metalice, ornamentele stralucitoare si pene din belsug. Debi Staron, stilist: “Se poarta orice are aplicatii din cristal, ornamentele din sticla. Se poara argintiul…

- Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava a adus magia Craciunului in sufletele spectatorilor balului caritabil organizat de catre liceeni de clasa a XI-a, luni, 18 decembrie, pe scena Casei de Cultura Suceava.Peripețiile familiei Addams au fost aduse in atenția publicului, elevii intrand ...

- Luni, 18 decembrie, la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din cadrul Universitații din Pitești, a avut loc evenimentul cultural-artistic in scop caritabil ”Din an in an, noi colindam”, ediția I. La eveniment au participat reprezentanți ai Universitații din Pitești: conf. univ. dr. Ionuț…

- In Yiwu, supranumit “satul Craciunului”, exista 600 de fabrici care produc 60% din decoratiile care ajung sa impodobeasca brazii din toate casele lumii. Conditiile din aceste fabrici sunt insa insalubre.

- Un Craciun nu are cum sa fie perfect fara cadouri! Asadar, organizeaza-te ca sa cumperi din timp cele mai frumoase cadouri pentru membrii familiei si prieteni. Craciunul este ultima sarbatoare religioasa importanta a anului, asa ca ar trebui sa te pregatesti cum trebuie daca vrei…

- Avand in vedere apropierea sarbatorii Craciunului, politistii au intensificat activitatile de control pentru asigurarea legalitatii depozitarii, transportului si comercializarii brazilor de Craciun.In timpul zilei de marți, o echipa mixta formata din polițiști ai Biroului de Combatere a ...

- In fiecare an, in pragul sarbatorilor de iarna, Casa de Cultura din Fagaraș gazduieste spectacole unde fagarasenii sunt invitati sa „intre“ in magia Craciunului. Miercuri, 13 decembrie 2017, iubitorii sarbatorilor de iarna și doritorii de frumos sunt invitați la o seara minunata ce va aduce…

- Caile destinului sunt tare incurcate si uneori o tragedie este estompata de o intamplare pozitiva. In urma unui grav accident de circulatie produs acum cateva zile, o minune si-a facut aparitia!

- In perioada 6 – 31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului din Sebeș se incearca conturarea unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Distracția sebeșenilor in aceasta luna a costat administrația…

- Exista oameni, puțini, care in fiecare zi salveaza vieți. Este ocupația lor și fac tot ce le sta in putere pentru asta. Și in mii de cazuri reușesc. Se intampla uneori sa piarda lupta, de mult mai puține ori, dar se intampla. Astfel de oameni sunt medicii și asistentele de la Maternitatea Cuza Voda…

- Exista oameni, puțini, care in fiecare zi salveaza vieți. Este ocupația lor și fac tot ce le sta in putere pentru asta. Și in mii de cazuri reușesc. Se intampla uneori sa piarda lupta, de mult mai puține ori, dar se intampla. Astfel de oameni sunt medicii și asistentele de la Maternitatea Cuza Voda…

- Moment de sarbatoare ieri seara la Sala Sporturilor ”Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj. CSȘ-ul din localitate a implinit 60 de ani, ocazie cu care au fost premiați foștii sportivi, actualii performeri, dar și antrenorii care au adus glorie clubului de pe Timiș. La festivitate a fost prezenta și Corina…

- Timiș a judecat, ieri, solicitarea Parchetului Militar de arestare preventiva pe 30 de zile a celor trei polițiști de la Serviciul Investigații Criminale și a jandarmului, acuzați ca au rupt...

- Timiș a judecat, ieri, solicitarea Parchetului Militar de arestare preventiva pe 30 de zile a celor trei polițiști de la Serviciul Investigații Criminale și a jandarmului, acuzați ca au rupt...

- Grupul consilierilor generali PNL subliniaza intr-un comunicat ca decizia primarului Gabriela Firea de a organiza Targul de Craciun in Piața Victoriei „pentru a-l proteja pe liderul PSD Liviu Dragnea de proteste, este una absurda, cinica și care sfideaza nu numai cetațenii Bucureștiului dar și spiritul…

- Echipa ploiesteana de volei masculin Tricolorul L.M.V. pregateste o surpriza de Mos Nicolae pentru cei mici, motiv pentru care, astazi, cu prilejul partidei cu Unirea Dej (amanunte in pagina 9), cei interesati sunt invitati sa se alature acestui demers caritabil! Cei 12 jucatori de la Tricolorul si…

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Stela Popescu a fost rapusa de un atac cerebral, anunta medicii legisti. Trupul actritei a fost depus azi la Teatrul Constantin Tanase, acolo unde zeci de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu. Sunt oameni simpli, care au admirat-o si i-au vazut spectacolele, dar si actori, colegi ai marii actrite.…

- Dupa recordurile demografice inregistrate in 2016 – anul cu cel mai mare spor negativ din istorie și cel mai mic numar de nascuți-vii din ultimul secol -, 2017 nu aduce o ameliorare a situației, decesele continuand sa aiba un excedent fața de nașteri. Conform datelor statistice, populatia s-a redus…

- Cateva mii de oameni s-au adunat pana acum in Parcul Izvor, unde urmeaza sa se formeze un lant uman in jurul Palatului Parlamentului in timpul dezbaterii motiunii de cenzura 'PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma', initiata de PNL si USR, relateaza reporterul HotNews.ro.

- Un incendiu a izbucnit miercuri dimineata, in jurul orei 5.00, in comuna Dudestii Noi, pe strada Rasaritului. Sapte persoane au fost evacuate din cladirea cuprinsa de facari, iar mai multe echipaje au intervenit pentru stingere. Pompierii spun ca e posibil ca focul sa fi izbucnit de la un…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…

- Romania nu este pregatita sub nicio forma de un cutremur cu o magnitudine ce ar putea atinge 7 grade pe scara Richter. O analiza ampla a fost facuta de cei de la Alert si arata ca in cazul unui cutremur de o asemenea magnitudine, undeva la 6500 de persoane ar pieri sub daramaturile unor cladiri ce…

- Cu totii avem in viata oameni pe care ii excludem din legea egalitatii. Suntem dispusi sa acceptam egalitatea oricaror altor oameni si grupuri, dar nu si a "acestuia" ndash; indiferent cine este acesta pentru noi. Mai mult, in fiecare zi, fiecare dintre noi emite sute de judecati in legatura cu alti…

- Provincia Kermanshah din vestul Iranului a fost cel mai dur lovita de cutremurul care s-a produs intr-o regiune muntoasa izolata din Irak, la circa 200 km nord-est de Bagdad și 400 km vest de Teheran. Potrivit unor noi estimari, cutremurul a provocat moartea a 436 de oameni și ranirea altor…

- Cel putin zece oameni au murit si 30 au fost raniti in urma unui atac sinucigas comis in Nigeria. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, in districtul Muna Garage din Maiduguri. Atacul a fost comis de patru femei care au detonat materiale explozibile.”Pana in prezent…

- Dinamo trece in aceste zile prin momente dificile, dupa ce Ionuț Negoița a anunțat ca nu mai finanțeaza clubul, iar Gigi Becali vrea sa transfere la FCSB cei mai buni jucatori dinamoviști. Potrivit surselor GSP.RO, ieri a avut loc la RIN o sedinta in care s-au intalnit presedintele Alexandru David,…

- Sambata mai multe grupuri naționaliste și de extrema dreapta au organizat o manifestație care, oficial, sarbatorește independența țarii dar care atrage in fiecare an din ce in ce mai mulți membri ai extremei drepte din Polonia dar și din restul Europei. Conform estimarilor Poliției, 60 000 de oameni…

- Cu 4 zile inainte de implinirea a 30 de ani de la Revolta anticomunista de la Brasov, s-a dat startul crosului devenit deja o traditie la poalele Tampei. Au participat peste o mie de sportivi amatori sau de performanta.

- Accidentul s-a produs sambata la pranz. In apropierea localitații Remetea Mare, tanarul de 22 de ani a vrut sa intoarca, dar nu s-a mai uitat in oglinda. Chiar in acel moment il depașea un barbat de 28 de ani, cu o Dacie Logan. Coliziunea nu a mai putut fi evitata, iar șoferul vinovat a ramas incarcerat,…

- Unsprezece persoane au fost implicate in aceasta dimineața intr-un accident rutier ce a avut loc pe DJ 682, la ieșirea din Arad spre Zadareni. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de...

- Durerile de stomac, senzatia de greata si indigestia, oboseala, senzatia de lipsa de aer, tusea la efort si transpiratiile sunt manifestarile care pot anunta un infarct si care, de cele mai multe ori, sunt ignorate sau puse pe seama unei cu totul alte probleme.

- Politistul Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere. Cel putin asa a anuntat acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Celebrul politist a subliniat printre altele ca la protestul pe Legile Justitiei au mers „oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”.

- Alerta în noaptea de joi spre vineri, la o fabrica de piese si accesorii auto din Ghiroda, județul Timiș. 170 de muncitori, din schimbul de noapte, au fost evacuați de urgența, dupa ce un panou electric a luat foc, iar incinta s-a umplut de fum, anunța Presalert.ro.

- La sfarșitul lui 2016, Ion Pecioaca a devastat un centru de noapte al persoanelor fara adapost, inființat de primaria din Buzau. Judecatorii l-au condamnat atunci la trei ani de inchisoare, insa barbatul a ieșit din penitenciar dupa ce a intrat in vigoare legea recursului compensatoriu, prin care au…

- Un barbat eliberat zilele trecute din inchisoare a distrus cantina unui adapost ortodox pentru copii orfani si oameni ai strazii, din Buzau. Barbatul fusese incarcerat anul trecut tot pentru distrugere iar in urma cu 17 ani el a fost condamnat si pentru omor, relateaza Romania TV.Agresorul a spart cu…

- Cinci oameni și-au pierdut viața și alți patru sunt raniți in urma unui grav accident rutier care a avut loc sambata seara, in județul Suceava, pe DN2E, a informat realitatea.net. In accident au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal, dupa ce unul a intrat pe contrasens. Potrivit…