Masa de prânz, un beneficiu tot mai căutat de angajatul român Angajatul roman a inceput sa gandeasca tot mai mult „cu stomacul” in calcularea salariului, astfel ca masa de pranz a devenit un beneficiu tot mai cautat. Iar daca ar fi sa mergem strict pe principiul financiar, masa de pranz reprezinta un beneficiu lunar mult mai avantajos decat restul beneficiilor concurente. Cele mai apreciate beneficii pentru angajatul de rand sunt abonamentul de sanatate și decontarea transportului in comun, pe langa masa de pranz. Potrivit noului barometru lansat de Frames&TrainYourBrain, daca in edițiile precedente programul de lucru flexibil și timpul petrecut pe drumul … Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

