- Chiar daca nu ar trebui sa te privezi de preparatele traditionale de Craciun si Revelion, un consum putin mai mic si alegerile inteligente din punct de vedere alimentar te vor ajuta sa-ti mentii corpul in forma. Ce ar trebu facut ca sa nu te ingrasi de sarbatori? Iata 12 sfaturi ca sa nu te…

- Tendințele in machiaj sunt pline de curaj, culoare și stralucire. Mesajul cel mai important este acela de libertate in alegeri, de autoexprimare. Texturile neobișnuite, grafismele, aplicațiile și combinațiile indraznețe sunt instrumente adorabile de infrumusețare, care pot transforma o zi normala in…

- Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa te relaxezi si sa ai cel mai frumos Craciun de pana acum. 1. Invita-ti prietenii la o seara cu filme de Craciun Nu e om care sa nu aiba un film de Craciun preferat. Asa ca invita-ti cativa prieteni sau rude la o seara cu filme de Craciun. Regula este…

- RETETA CARNATI DE CRACIUN. Carnati de casa RETETA. Reteta carnati traditionali. Carnatii sunt un preparat specific sezonului de iarna. In general, carnatii de casa se pregatesc dupa taierea porcului. Ingrediente3 kg carne tocata de porc (s-a tocat pulpa si fleica) 100 gr…

- Romanii se inspira din mediul online si cumpara, adesea, din magazine fizice cand vine vorba de cadouri pentru cei dragi de sarbatori. Asta reiese dintr un studiu realizat pe un esantion de 261 de persoane. Peste 60 dintre respondenti isi gasesc in principal inspiratia pentru cadourile de Craciun din…

- Pe langa orase, si satele Moldovei intra in sarbatori. Pomul de Craciun din comuna Budesti, municipiul Chisinau, a fost inaugurat aseara. Bradul are o inaltime de patru metri si a fost instalat in curtea Centrului pentru Copii si Tineret din localitate.

- Proiectul implementat de Gheorghe Hagi la Viitorul a atras atenția și marilor forțe din Europa. O echipa a postului Barcelona TV, care aparține de clubul catalan, a vizitat in aceasta dimineața baza sportiva a lui Hagi, informeaza site-ul oficial al Academiei. "Regele" a discutat cu reprezentanții…

- Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din tara, de la Sibiu, s-a deschis in prezenta a 10.000 de oameni. In Piata Mare, imagini cu o iarna de basm sunt proiectate pe cladiri, o zona este ocupata de patinoar, iar casutele au fost amplasate in asa fel incat sa formeze numarul 100.