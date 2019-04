Stiri pe aceeasi tema

- E clar, toata lumea vorbește zilele astea despre ”Avengers: Endgame”. Cum este de așteptat, Google a simțit nevoia sa intre in conversație, așa ca daca dai un serach pe Google dupa Thanos vei avea o surpriza. ”Avengers: Endgame” schimba modul in care arata rezultatele cautarilor pe google. Ca sa nu…

- Studiourile Marvel rup misterul din jurul celei mai așteptate lansari a anului, „Avengers: Endgame / Razbunatorii: Sfarsitul jocului”, care are premiera in cinematografe pe data de 26 aprilie, și promite o aventura pe cinste fanilor, dar și o rezolvare neașteptata celei mai recente serii de evenimente…

- Deși se lanseaza abia peste doua saptamani, ”Avengers: Endgame” iși face deja loc in topul incasarilor. In Statele Unite ale Americii, platforma Fandango a anunțat ca numarul biletelor vandute la ”Avengers: Endgame” in prima saptamana a fost de cinci ori mai mare decat cel intregistrat de ”Avengers:…

- Potrivit publicației Entertainment Weekly, "Avengers: Endgame" are o durata de 3 ore și 2 minute. Informația este confirmata de site-ul AMC Theatre, iar intervalul transforma pelicula in cel mai lung film Marvel facut vreodata.

- Robert Downey Jr se pregatește sa puna costumul de Iron Man in cui. Ultima producție din seria Avengers va fi lansata pe 26 aprilie. Ca sa fie convinși ca incheie in forța, producatorii ți-au pregatit mai mult de 3 ore de acțiune cu super-eroi din Universul Marvel, suficient sa ți se termine sucul și…

- Au mai ramas mai puțin de doua luni pana la cea mai așteptata premiera a primaverii, cea a filmului cu supereroi ”Avengers: End Game”. Cei de la Marvel nu au ezitat sa starneasca și mai tare interesul pentru pelicula, care va pune sfarșit seriei Avengers, cu un nou trailer.

- Avem trailer pentru Avengers: EndGame. Dupa ce finalul de la ultimul Avengers ne-a lasat cu sufletul la gura, lucrurile par sa se clarifice un pic in noul film. Cum arata trailerul, mai jos: Marvel Studios' Avengers: Endgame – Official Trailer Whatever it takes. Watch the brand new trailer for Marvel…