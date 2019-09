Stiri pe aceeasi tema

- Aceste discutii au fost anuntate printr-un comunicat de catre Philip Morris International, producatorul de tigarete cel mai mare din lume care vinde marci emblematice, precum Marlboro, in peste 180 de tari (Altria le comercializeaza in SUA), iar, in cazul in care operatiunea va merge mai departe,…

- In lipsa unui acord cu concurentul lor Sony pentru a produce viitoare filme cu Spider-Man, studiourile Marvel au decis sa se retraga din proiect pentru a se concentra pe alte francize cu supereroi, au informat marti site-uri de specialitate din SUA, citate de AFP. Marvel, cumparat in 2009…

- Mai multi investitori considera ca o iesire din blocul comunitar fara acord va produce unde de soc pentru economie, la nivel global, va arunca economia britanica in recesiune, va bulversa piata financiara si va slabi pozitia Londrei de centru financiar international, scrie Reuters, citat de hotnews.ro. …

- Guatemala si Statele Unite au incheiat vineri un acord privind dreptul de azil care, potrivit Washingtonului, ar trebui sa contribuie la solutionarea crizei migratorii cu care se confrunta la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP potrivit Agerpres. Guatemala va fi considerata de acum inainte…

- Guatemala si Statele Unite au incheiat vineri un acord privind dreptul de azil care, potrivit Washingtonului, ar trebui sa contribuie la solutionarea crizei migratorii cu care se confrunta la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP. Guatemala va fi considerata de acum inainte "o tara terta…

- Filmul regizat de Jon Watts, cu Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal si Zendaya in distributie, a avut un buget de productie de 160 de milioane de dolari, depasit de mai mult de cinci ori pana in prezent de incasarile generate la nivel global - 847 de milioane de dolari - potrivit boxofficemojo.com.

- „Spider-Man: Far from Home”, al saptelea film al francizei si al 23-lea Marvel, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 45,3 milioane de dolari in al doilea weekend de la premiera, scrie news.ro.Filmul regizat de Jon Watts, cu Tom Holland, Samuel L. Jackson,…

- "Spider-Man: Far from Home" ("Omul-paianjen: Departe de casa"), noul lungmetraj din seria de aventuri ale Omului-Paianjen, domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, potrivit site-ului de specialitate IMDb. In "Omul-paianjen: Departe de casa", Tom Holland revine in rolul supereroului…