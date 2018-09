,,Maruntila si Bancnotila", educatie financiara pentru copii prin povesti si imagini colorate

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o tara medie in UE ca marime a pietei de comert online, dar si ca procent eCommerce din totalul pietei de retail. Dinamica este una foarte buna, venita din doua directii - o data de la investitii facute de companiile private si apoi de la...

- Școala de Bani, programul de educație financiara al Bancii Comerciale Romane duce mai departe misiunea de a crește nivelul de educație financiara al Romaniei prin lansarea primului quest de educație financiara pentru copii, in parteneriat cu Questo. Sambata, 15 septembrie, incepand cu ora 10.00, Piața…

- BCR lanseaza o campanie de educatie financiara pentru imbunatatirea increderii romanilor in deciziile lor financiare. Programul va incepe pe 9 august si se va derula pe parcursul a zece saptamani, el urmand sa fie sustinut de peste 1.000 de angajati ai institutiei, din 100 de sucursale BCR.…

- Cursurile de educație financiara de la Școala de bani vor avea loc pana la 18 octombrie, in fiecare joi, in sucursalele BCR, dupa incheierea orelor de program bancar. Inscrierile se pot face in orice sucursala sau pe website-ul programului – ...

- Romanii care vor sa obțina mai mult de la banii lor sunt așteptați, incepand cu 9 august, la cursurile “Școala de bani”. 1.000 de angajați ai bancii, pregatiți sa acționeze ca adevarați profesori de educație financiara, ii așteapta in fiecare joi pe participanți, in 100 de sucursale BCR din intreaga…

- 814 elevi si 38 de cadre didactice provenind din 18 școli din judet au participat, in perioada martie – iulie, la activitati din cadrul proiectului "Sa vorbim despre bani si banci", adresat elevilor din invatamantul preuniversitar. Activitatile s-au derulat in baza unui protocol ...

