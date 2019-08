Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din comuna Jariștea vor fi judecați la Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Conform rechizitoriului intocmit de procurorii focșaneni, in data de 22 octombrie 2017, in jurul orei 17.00, soții au lovit victima cu un baț, dar și cu palmele și picioarele,…

- Gelozia este, fara doar și poate, inamicul numarul unu al iubirii, iar acest lucru il poate confirma Memo, un barbat care a fost lovit de partenera de viața, dupa ce ”i-au fugit” ochii unde nu trebuia.

- La data de 9 iulie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Roșia de Amaradia s-au sesizat cu privire la faptul ca o femeie, de 51 de ani, din localitatea Rosia de Amaradia, ar avea un conflict cu fostul soț, de 56 de ani, din aceeasi localitate. Din cercetarile efectuate de politisti…

- Polițiștii au emis un ordin de protecție impotriva unui barbat din Suceava care a ajuns beat acasa și și-a lovit soția și fiica minor. In dupa amiaza zilei de vineri, o femeie de 36 ani din Suceava a sesizat prin apel telefonic ofițerul de serviciu al Secției de Poliție Burdujeni despre faptul ca soțul…

- Povestea unei femei din Statele Unite ale Americii a uimit o lume intreaga, intrucat ar fi murit pentru 27 de minute dupa ce a facut un infarct. Ea a fost readusa la viața și, inainte de asta, a scris un mesaj pentru familia ei.

- Prezentatorul de televiziune Cabral a dat publicitații o fotografie in care apare alaturi de fiica sa cea mare, Inoke. Imaginea dateaza din urma cu cațiva ani, insa prezentatorul a dat-o publicitații acum pe contul sau de Facebook. Poza a fost facuta intr-o zi in care Cabral a ajuns la spital cu fiica…

- Scene dramatice au fost din nou miercuri seara in județul Bistrița-Nasaud, unde șuvoaiele de apa au maturat totul in cale. A fost al treilea cod roșu de ploi grele in mai puțin de o luna in ținuturile bistrițene. Alerta s-a dat in miercuri seara in jurul orei 20.30 pentru locuitorii din comunele Șieu,…

- Andreea Ibacka a dat publicitații o fotografie foarte frumoasa de la botezul fiicei sale și a lui Cabral. Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera lui de viața, actrița Andreea Ibacka, au botezat-o sambata pe fiica lor, Namiko. Nașii micuței au fost Razvan Fodor și soția sa, Irina. Petrecerea…