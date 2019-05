Stiri pe aceeasi tema

- Menajera lui Razvan Ciobanu a scos la iveala noi amanunte din trecutul regretatului creator de moda. Dupa ce a vorbit despre problemele pe care Razvan Ciobanu le avea cu banii, dar și despre cele pe care le avea cu consumul de substanțe interzise, menajera designerului a scos la iveala noi detalii din…

- Menajera lui Razvan Ciobanu a povestit cum se droga regretatul designer, fapt de care isi dadea seama atunci cand vedea ca are cu totul o alta stare. In exclusivitate pentru Antena Stars, femeia care a mers in casa lui timp de noua luni anul trecut, a declarat ca stia cas e droga, insa nu devenea violent.

- Menajera lui Razvan Ciobanu a facut declarații incredibile despre ce se petrea in casa creatorului de moda. Menajera lui Razvan Ciobanu a vorbit despre problemele cu banii pe care le avea acesta, dar și despre cele pe care designerul le avea cu consumul de substanțe interzise. "Am inceput sa lucram…

- Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului Razvan Ciobanu, a acordat un interviu pentru Romania TV, in cadrul caruia a vorbit și despre datoriile pe care le avea designerul. "Știam de datorii... De-a lungul timpului au fost momente de asemenea gen, dar intotdeauna a reușit…

- Finul lui Razvan Ciobanu a facut declarații dupa ce regretatul creator de moda a fost inmormantat. Finul designerul a facut cateva declarații intr-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars. "Era nașul fiului meu. E o situație grea pentru prietenii lui, familia lui,…

- Iulia Albu a fost prezenta la slujba de inmormantare a fostului ei coleg, Razvan Ciobanu. Aceasta a atras toate privirile la ceremonie cu apariția sa extrem de sobra și sofisticata. Iulia Albu s-a numarat și ea printre zecile de vedete care au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe regretatul creator…

- Unul dintre prietenii apropiați ai regretatului Razvan Ciobanu a fost in apartamentul inchiriat al acestuia imediat dupa moartea creatorului de moda. Suhaib Meshah a mers in apartamentul inchiriat al designerului pentru a lua cateva lucruri personale de-ale lui Razvan Ciobanu. "Este o veste foarte…