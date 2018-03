Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Dupa ce Ileana Ciuculete s-a stins din viata, o serie de controverse s-au tesut in jurul mostenirii sale. Cornel Gales a fost acuzat ca a fost intretinut de artista si ca ar fi inselat-o in repetate randuri pe aceasta. Despre averea cantaretei s-a speculat ca aceasta a lasat in urma foarte multe…

- Alina Albert, un renumit parapsiholog, a facut o serie de previziuni de-a dreptul șocante despre ce urmeaza sa se intample in Romania. Conform acesteia, Bucureștiul va fi scaldat in sange. „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe…

- Alina Albert: „Bucureștiul va fi scaldat in sange" „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe care nu le pot impiedica. Eu sunt doar un mesager, poate un om potrivit la locul potrivit, nimic mai mult decat asta. Orice lucru…

- Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Intimpinarea Domnului, cunoscuta in popor sub denumirea de Stretenia. Aceasta este una din cele mai vechi sarbatori crestine și semnifica intilnirea fiecaruia dintre noi cu Dumnezeu. Mintuitorul a fost dus la Templul din Ierusalim de Sfinta Fecioara…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- Parintele Pavel, Alexandru Minca pe numele de mirean, imbraca zilnic halatul alb de medic peste reverenda de calugar. A ajuns calugar la Manastirea Turnu, medic la Spitalul Universitar de Urgența București și asistent universitar prin ”vrerea lui Dumnezeu”, dupa cum marturisește. A facut mai mulți ani…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Ieri dimineața s-a stins din viața George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei. Vestea trecerii in neființa a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga branșa muzicala este pusa de familia sa pe seama sistemului medical romanesc, pentru ca investigațiile medicale constant n-au…

- Mormantul unui artist cunoscut, ingropat la Vama Veche, a fost devastat de un preot. Artistul Andrei Negulescu a primit in urma cu ceva timp, un diagnostic necruțator din partea medicilor, dupa mai multe probleme pe care le-ar fi avut la nivelul gatului: cancer esofagian. In cele din urma, acesta s-a…

- Stelian Savu sau Save, cum il stie lumea, este un tanar artist hotarat sa cucereasca lumea. Cu o voce aparte si o valiza cu vise. Desi viata l-a dezamagit nu de putine ori, Save nu a renuntat o clipa la visele lui. A crescut intr-un centru de plasament de la varsta de 4 ani, iar acum, la 27 de ani,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care nu iți vor spune niciodata ceea ce simt pentru tine, scrie estisuperba.ro. Iși vor exterioriza orice sentiment, incat nu-ți vei da seama ce se afla in sufletul lor. Citeste si Femeia din horoscop care este intruchiparea raului. Cea mai…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? POST SCRIPTUM LA "DRUMUL KENTULUI" SCRIOSARE DESCHISA Domnule presedinte Iliescu, N-a fost, practic, zi de la Dumnezeu, de vreo trei ani incoace, in care ziarele sa nu semnaleze manifestari de coruptie. Chiar dumneavoastra, atit inainte…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Ce face Dragoș Bucur dupa ce a renunțat la “Visuri la cheie”. Soția lui a dezvaluit totul intr-o postare pe blogul personal. Cei doi, alaturi de fetițele și baiețelul lor se afla in Amsterdam, acolo unde vor sta timp de doua luni, pentru ca actorul filmeaza intr-o noua pelicula. La inceputul acestui…

- Filosoful Mihai Sora scrie pe pagina sa de Facebook despre Neagu Djuvara, spunand ca ii vor lipsi zambetul si spiritul vioi si generos ale acestuia. "Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te aiba in paza, dragul…

- Monica Tatoiu a suferit un accident la schi in urma caruia a fost operata la sold. Ea a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a dezvaluit ce i-a cerut fiului sau sa-i faca dupa moarte. Monica Tatoiu, operata de urgenta: "Nu o sa ma mai auziti ceva…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Chiar daca este o diferența de trei ani intre ele, Denisa și Raluca de la Bambi parca ar fi surori siameze. Peste tot sunt impreuna, nu fac nimic una fara cealalta și locuiesc in aceeași casa. Totuși, surorile Bambi se mai și cearta. Chiar daca se cunosc atat de bine, Denisa și Raluca de la Bambi au…

- Dezvaluirile facute de actorul Ion Haiduc. Cu o cariera impresionanta de peste 46 de ani, actorul a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” și sa vorbeasca despre profesia sa, dar și despre viața personala impreuna cu Florentina Fantanaru, chiar de pe scena unde joaca de mai bine de 27 de ani. Ion…

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane vor fi pomeniti, miercuri, 24 ianuarie, la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala. Potrivit unui comunicat al Biroului…

- Andreea Marin si-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul in care a trebuit sa iși ia adio de la mama sa. Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT si II GATESTE "Acum ca e iarna imi amintesc de cizmele tatei, aveau un sunet special, scrasneau prin…

- Prietenul lui Leo Iorga a murit. Artistul a postat un mesaj trist pe contul de socializare, pentru cel care i-a fost alaturi in multe momente grele. Leo Iorga se lupta de mai mulți ani cu o boala crunta, iar acum acesta a primit o veste ce l-a intristat enorm. Prietenul lui s-a stins din viața. „Drum…

- CALENDAR ORTODOX 14 ianuarie 2018: Este o zi cu semnificatie aparte pentru crestini. Odovania praznicului Botezului Domnului Sarbatoare religioasa 14 ianuarie. In fiecare an, in luna ianuarie, in ziua a paisprezecea, se pomenesc sfintii ucisi in Muntele Sinai. Acest loc poarta o semnificatie aparte…

- Emilia Ghinescu, una dintre cele mai apreciate si mai indragite interprete de muzica populara, a rememorat un episod din copilaria ei. Mai exact, ziua in care a aflat ca tatal ei natural este alt barbat, barbat care isi lasase familia, inclusiv propriul copil. Emilia Ghinescu a povestit si despre cruntele…

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca mai multe kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment "Nu…

- Ce se intampla cu sufletul dupa moarte? Unde se afla sufletul imediat dupa desparțirea sa de trup? In ce interval de timp trece sufletul vamile vazduhului și cand are loc judecata? Acestea sunt, conform unui studiu, unele dintre cele mai importante intrebari la care creștin ortocșii doresc raspunsuri. Conform…

- Gigi Becali spune ca pedofilul se poate vindeca. In opinia latifundiarului, doar rugaciunile pot alunga demonii din mintea celui care a comis astfel de acte. "Acești oameni au demoni. Altfel nu imi explic. Demonul il pune sa faca asta. Nu te pune demonul? Cum sa ai asemenea pofte daca nu…

- El le-a vorbit credinciosilor despre importanta si semnificatia apei sfintite, care „este buna atunci cand iti este sete, ca sa o bei, si atunci cand esti murdar, ca sa te curatesti". „Care este setea pe care, poate, cei mai multi dintre noi nu o constientizam? Este setea dupa Dumnezeu, dupa sens, dupa…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- Adrian Despot a facut o schimbare de look chiar la inceput de an 2018. El le-a aratat prietenilor virtuali despre ce este vorba. Muzicianul Adrian Despot, care formeaza un cuplu de peste 20 de ani cu aceeași femeie , a decis sa inceapa anul cu o schimbare, cel puțin in ceea ce privește look-ul sau.…

- Parintele Arsenie Boca a prezis ca Bucureștiul va fi șters de pe harta României, în urma unui cutremur incredibil. „Se va oua de doua ori, iar la a treia ouare, marele oras va fi sters de pe fata pamântului pentru pacatele lui", a spus parintele. Arsenie…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- Drama infioratoare pentru parinții unui tanar din Arad care s-a sinucis inainte de Revelion. La doar 18 ani, Denis, un tanar din orașul Santana, și-a pus capat zilelor, dupa ce se desparțise recent de iubita sa. Apropiații spun ca baiatul intrase intr-o depresie crunta, insa nimeni nu credea ca el va…

- "Am avut multe suferinte, mi-a dat Dumnezeu bucuria bucuriilor, ca mi-a dat drumul pe care mi l-a dat sa gasesc drumul manuirii si m-a dus la puscarie. El a permis, el ca sa-mi dea o mica palma si, daca nu intelegeam din palma aia, primeam o bataie mai mare", a spus Gigi Becali.

- Gigi Becali, 59 de ani, iși petrece finalul de an la munte, insa a declarat in fața camerelor tv ca nu este pasionat de sporturile de iarna și ca nu schiaza, pentru a evita accidentarile. In direct de pe partie, patronul de la FCSB a ținut sa specifice ca la Judecata de Apoi nu se dau "puncte in plus"…

- Avea doar 32 de ani și o viața întreaga în fața. Bogdan Tuța, tânarul care s-a sinucis astazi aruncându-se în fața trenului la Navodari, a ales altceva. Chiar în ziua de Craciun, Bogdan a postat un mesaj curemurator pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl…

- "Citind articolul, vreau sa pun si eu cateva intrebari pe care nu le-am regasit in niciun articol/reportaj. Astfel tinand cont de: - cele mai recente informatii date publicitatii de catre medicii legisti si anume de alcoolemiile celor doi (2,4 si 1.7 )- perioada intre cele doua…

- Manuel Burga, fost presedinte al federatiei din Peru, a fost achitat, marti, la New York, in procesul in care fosti responsabili sud-americani au fost judecati pentru coruptie, relateaza AP.Burga, in varsta de 60 de ani, era acuzat de trafic de influenta. Fostul conducatoral federatie peruane…

- Un eveniment absolut bizar s-a petrecut in seara sfanta de Craciun in zona Saravale din judetul Timis, zona Saravale. Mai multi localnici au surprins o forma ciudata pe cer, de parca ar fi fost un inger. In timp ce unii au considerat ca e un semn de la Dumnezeu, altii sunt de parere ca e unul rau si…

- Raiul, aceasta dragoste dumnezeiasca, Pâinea cea cereasca, se revarsa în inimile noastre ori de câte ori ne împartasim cu Trupul si Sângele lui Hristos, în Sfânta Împartasanie. Si fiecare, dupa vrednicia lui, simte mai mult sau mai putin mireasma acestui…

- Interviu cu Tatiana Barancea-Focșa, mama de gemeni Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Care a fost prima reacție când ai aflat ca vei fi mamica de gemeni? Îți mai amintești momentul? Cum s-a întâmplat? Nu am aflat din prima ca voi avea o sarcina…

- Doamne, ca un pamant sec si neudat de atata vreme te doresc Coordonata a vietii, n am cum sa te uit, bati mereu in inima mea, oriunde as fugi, in tine raman, acolo m ai zidit Amintirile tale inoata inapoi, pergamentul lor arde in interior, focul pasiunii nu se clatina, ai ritmul cuvintelor, in camera…

- Ea le-a transmis un mesaj de incurajare parintilor micutilor cu autism, sindrom Down si alte dizabilitati, care beneficiaza de serviciile de terapie de la Fundatia UCOS."Sunteti demni de toata lauda, sunteti mult mai deosebiti si mai speciali decat orice alt parinte. Va multumim ca ne dati…

- Smiley este un artist iubit de milioane de oameni si se pare ca ii merge din ce in ce mai bine si infloreste pe zi ce trece in cariera. De curand artistul a avut parte de o surpriza de zile mari din partea prietenilor, unde extrem de emotionant a oferit un interviu cu lacrimi in ochi.