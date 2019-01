Marturisiri emotionante facute de Brigitte Sfat la “Ferma”. Mihaela Radulescu a fost impresionata. “Da-mi voie sa te aplaud“

Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Nastase, fosta soție a lui Ilie Nastase, a reușit sa-și impresioneze colegi de la "Ferma", inca din prima ediție, difuzata marți seara la Pro tv. Mihaela Radulescu a marturisit ca simte nevoia sa o aplaude pentru siceritate și puterea de care a dat dovada. Atunci cand prezentatoarea emisiunii…

- Diana Belbița este una dintre vedetele care participa la noua ediție a reality-showul-ui de la PRO TV "Ferma", care incepe azi. E multipla campioana la kempo, kickboxing și luptatoare profesionista de MMA, insa are suflet de copil. Așa se explica atașamentul ei pentru o jucarie de pluș, de care nu se…

- Brigitte și Ilie Nastase au divorțat in anul 2018, dupa mai multe episoade controversate intre cei doi, in care Brigitte a amenințat cu divorțul. Acum, cei doi și-au refacut viața și au petrecut de Revelion alaturi de cele doua persoane dragi din viața lor. Surpriza, insa. Foștii soți au facut Revelionul…

- Brigitte Nastase susține ca Ferma reprezinta oportunitatea perfecta sa demonstreze cine este ea cu adevarat: o femeie puternica. Inainte de a intra la Ferma, fosta soție a lui Ilie Nastase a declarat intr-un interviu pentru PROTV.RO cum iși va petrece Craciunul.

- Acum este o femeie fericita insa puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Brigitte Sfat in urma cu puțin timp. Vedeta a facut marturisiri cutremuratoare. De cateva luni, Brigitte Nastase traiește o poveste de dragoste alaturi de Cornel Oana. Cei doi au primit binecuvantarea de la preotul penticostal…

- Brigitte Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele cu acesta, in…

- Brigitte și Cornel și-au unit destinele in fața Lui Dumnezeu, iar religia brunetei le-a permis sa faca acest lucru sub forma unei cununii religioase, recunoscuta ca o casatorie. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele…