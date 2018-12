Stiri pe aceeasi tema

- In vremea sarbatorilor de iarna, toata lumea iși amintește de celebra serie de filme „Singur acasa”. Macauley Culkin, actorul devenit celebru grație acelui rol, a trecut prin momente dificile. Prin 2013, el era dependent de droguri și existau zvonuri ca investea și cate 6.000 de dolari lunar pentru…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna cand, in mod tradițional, consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice. Sunt intensificate…

- Inainte de Craciun si de Revelion, calatoria cu autobuzele societatii Gransbus va fi gratuita. Este promisiunea primarului Constantin Toma adresata nu numai pensionarilor, ci tuturor buzoienilor.

- Incepand cu data de 30.11.2018 si pana in data de 07.01.2019 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va desfasura controale tematice specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane…

- 20 de casute de lemn sunt scoase la inchirere, pe perioada sarbatorilor, in centrul Ploiestiului. Pretul pentru care acestea vor fi inchiriate este de 200 de lei/zi. Comerciantii interesati trebuie sa depuna cererea la Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Ploiesti. Anul acesta,…

- Incepand de astazi, 26 noiembrie si pana la 27 decembrie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, dar și in Piața Unirii va avea loc Targul de iarna, in cadrul caruia producatori și comercianți vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de Iarna: decorațiuni de Craciun, produse de artizanat,…

- Lucrarile de refacere a Drumului National 10 Buzau-Brașov, in zona Magura, sunt in grafic, dau asigurari reprezentantii Prefecturii care au vizitat santierul, zilele acestea. Constructorul care realizeaza lucrarile de reparatie a tronsonului de drum afectat de alunecarile de teren sustine ca, pana in…

- Programul Centrului Cultural German din noiembrie incepe in prima zi a lunii cu filmul „Zerrumpelt Herz”, prezentat in cadrul seriei FilmparaDE la ceainaria Carturesti de pe strada Mercy, de la ora 18:30. Filmul german, la fel ca celelalte proiectii, este subtitrat in limba engleza, iar intrarea este…