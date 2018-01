Stiri pe aceeasi tema

- Triunghiul amoros compus din Brad Pitt, Angelina Jolie și Jennifer Aniston a constituit intotdeauna o buna sursa de zvonuri, știri și speculații. Daca Brad Pitt s-a ținut departe de orice declarații care ar putea duce la comparații intre Angelina Jolie și Jennifer Aniston, nu la fel a procedat și actorul…

- Toata lumea știe despre rivalitatea Angelinei Jolie cu Jennifer Aniston, ambele actrițe fiind soțiile celebrului Brad Pitt, iar acest triunghi amoros, Brad-Angelina-Jennifer, a reprezentat un punct de interes pentru moderatorul emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen, care i-a adresat o intrebare…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul într-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a înaintat în aceasta seara demisia din functie, urmând ca, potrivit legii…

- Daca crezi ca cineva iti vrea raul si lucreaza cu farmece asupra ta, tot ce ai de facut este sa rostesti in fiecare seara rugaciunea Sfantului Ciprian. “Stapane, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit esti, imparatul imparatiilor si Domnul…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au eliberat astazi mandat de arest pentru 30 de zile in arest pe numele barbatului de 34 de ani, care ar fi strangulat o femeie de in varsta de 56 de ani la care locuia in chirie.

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat ediția Digital Deluxe a Sword Art Online: Fatal Bullet pentru Xbox One și ediția Digital Standard a jocului pentru PC, ce urmeaza a fi distribuita prin SteamÔ. Ambele ediții sunt disponibile spre precomanda…

- Dupa despartile de Valentin Cretu si, probabil, Catalin Straton, ACS Poli a mers in cantonamentul de la Poiana Brasov si fara golgheterul Alexandru Munteanu. Fotbalistul venit de la Medias nu are insa ganduri de plecare si a primit o veste buna de la timisoareni. Clubul a gasit resurse pentru recuperarea…

- Daca multe staruri au aparut alaturi de parnerii lor de viața la cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur, Angelina Jolie și Sharon Stone au atras atenția la brațul tinerilor lor cavaleri. Cele doua dive au pașit pe covorul roșu la brațul baieților lor, insoțitori cum nu se poate mai potriviți pentru…

- OrtodoxeSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Sf Cuv Domnica Greco-catoliceSf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica Romano-catoliceSf. Severin, abate Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 8 ianuarie. Sfantul Gheorghe…

- Horia Constantinescu, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a anunțat ca ofera 1.000 de euro celui care aduce informații despre identitatea agresorului.

- Prefectura Gorj a incheiat anul 2017 sub semnul proceselor. A chemat in judecata doua primarii care au emis hotarari de Consiliu Local la limita legalitații. Este vorba despre Primaria Targu Jiu și Primaria Novaci. Ambele pro...

- Foaie verde și-o aluna, Buna ziua, lume buna, Noi pe-aici am mai umblat, Dar pe voi nu v-am urat, Sanatate va dorim, In anul ce-l intalnim. N-am venit sa va stresam, Am venit sa va uram. La mulți ani și fericire, Casa cu multa iubire, Punga plina cu mulți bani, Sa traiți și la mulți ani. Hai! Hai! Opriți…

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- Dupa divortul de Brad Pitt, Angelina Jolie a trecut printr-o perioada foarte dificila din punct de vedere emotional. Celebra actrita i-a socat pe admiratorii ei cu aparitiile bizare. A ajuns sa cantareasca 40 de kilograme. Cum arata insa chipul ei, dupa ce a trecut prin aceste transformari?

- Publicam in continuare decizia Curtii de Apel Oradea care mentine decizia Tribunalului Satu Mare privind dosarul 665/83/2016. Ambele instante de judecata obliga paratul Szasz Lorand sa stearga cateva articole, considerate a fi denigratoare, de pe Opinie de Carei cand de fapt ele au aparut in cotidianul…

- Noi amanunte ies la iveala in cazul crimei șocante de la metrou. Suspecta, Magdalena Șerban, a impins-o in fața trenului, la stația Dristor, pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, care și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de metrou. Insa inainte, ea a mai incercat același lucru cu o alta fata, la…

- Compania americana General Electric (GE) a confirmat ca va concedia aproximativ 1.600 de angajati in Germania si 1.400 in Elvetia, ca parte a planului de restructurare prezentat luna trecuta. In Germania, reducerile vor afecta unitatile GE din Mannheim, Stuttgart, Berlin, Moenchengladbach…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului Sanatații, Florian Bodog, ca intr-o saptamana sa rezolve problemele in domeniul aprovizionarii cu medicamente. "Astazi am avut o întâlnire dimineața cu domnul ministru Bodog, cu toți factorii responsabili…

- Archos lanseaza comercial și pe piața noastra doua modele de tablete din gama Access, ARCHOS Access 70 și ARCHOS Access 101, cu display de 7, respectiv 10.1 inchi. Ambele tablete dispun de procesor Quad Core de 1.3 GHz și 1 GB memorie RAM, alaturi de GPU ARM Mali 400, ce poate decoda fișiere video de…

- Primaria Municipiului Alba Iulia face cunoscuta implementarea unui proiect complex ce vine in sprijinul comunitaților marginalizate din oraș, prin masuri ce au ca scop incluziunea sociala și reducerea saraciei. Denumit sugestiv „Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitațile marginalizate…

- Intr-un judet in care Primaria tipareste calendare cu fotografii din alte orase numai din Botosani nu, iar Consiliul Judetean promoveaza aceste meleaguri printr-un chiosc mai mereu inchis si cu spatele la pietonal, reclama adevarata au ajuns sa ne faca artistii. Si nici nu este obligatoriu sa fie din…

- Claudiu Manda a afirmat ca Dumitru Dumbrava a precizat ca SRI a solicitat aprobare de interceptare și pentru alt gen de activitați decat terorism, spionaj, subminarea economiei naționale, precum cele de corupție, libertatea presei, evaziunea fiscala si, in 2011- 2013, elemente legate de ce se intampla…

- Handbalistii de la Dobrogea Sud uita pentru doua zile de confruntarea cu Magdeburg din Cupa EHF. Maine, de la ora 17.30, au meci la Vaslui, in Liga Nationala. O victorie in Moldova ar aduce un plus de moral echipei constantene, care viseaza la o calificare istorica duminica. Biletele pentru returul…

- Vizitatorii „Gaudeamus” vor putea testa anul acesta, o instalatie interactiva unica, ce transforma lectura intr-o proiectie vizuala creata de creierul cititorilor. „Laboratorul de imaginar” este o instalatie semnata de scenograful Adrian Damian, ce presupune utilizarea castilor neuronale pentru masurarea…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza oficial Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Federația Rusa nu va accepta niciodata extinderea frontierei Uniunii Europene și a Alianței Nord Atlantice, cuprinzând și Republica Moldova. Totodata, prioritatea Uniunii Europene pentru urmatoarele decenii este extinderea catre Peninsula Balcanica, dar nu spre est. Unica soluție ca cetațenii…

- Cei 2.500 de angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui au primit, miercuri, noi promisiuni din partea șefului Guvernului ca-și vor primi salariile restante pe septembrie, fara a li se preciza, insa, cand anume le vor fi virate lefurile in conturi. Pe 15 noiembrie,…

- Planul de reforma s-a concretizat cu anumite schimbari de așa natura incat niciun salariu net sa nu scada, iar pensiile sa creasca, a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri, la Congresul Național CNSRL...

- O anume comentatoare de la articolul ,,Avalansa de aprecieri pentru clipul video cu Andrei Paunescu la Carei,, sustine ca domnul primar poate furniza dovezi care sa ateste furtul de care este acuzat consilierul Ciuta, consilier ce are firma sa personala de productie, aceeasi de peste 25 de ani.…

- Etapa a XII-a a Ligii a III-a incepe astazi, cu duelul dintre CSM Pascani si Avantul Valea Marului. Bucovina Radauti, reprezentanta judetului in acest esalon, va evolua sambata, de la ora 14.00, pe teren propriu, in compania gruparii CSM Roman. Ambele formatii traverseaza o forma foarte buna in ...

- Calificarile regionale pentru stabilirea participantelor la competițiile de CS:GO și Dota 2 din cadrul ROG Masters 2017 s-au incheiat. Astfel ca acum avem toate detaliile celor doua competiții. Lista participantelor: Ambele competiții se vor desfașura in intervalul 7-10 decembrie,…

- Unul dintre cei mai discreti multimilionari ai Romaniei a facut senzatie, alaturi de sotia lui, la deschiderea party-urilor de iarna de la NUBA. Impreuna cu partenera lui de viata, ”Regele Energiei”, asa cum este numit Augustin Oancea, s-a dezlantuit pe ringul de dans. Proprietar al grupului Tinmar,…

- Circulatia metroului este oprita, vineri dimineata, pe tronsonul Izvor - Politehnica - Grozavesti, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit. Un tren plin cu calatori a ramas oprit in tunel, la aproximativ 200 de metri de peron la statia…

- Premierul Mihai Tudose a comentat joi anuntul sindicalistilor ca vor face greva generala din cauza masurilor fiscale, in special a trecerii contributiilor in sarcina angajatilor. Seful Guvernului a facut cateva remarci colorate, in stilu-i caracteristic, desi subiectul este unul extrem de serios, CNSRL…

- Dupa ce a debutat cu dreptul in noua ediție a campionatului Ligii 1 (eșalonul secund) de baschet masculin, echipa CSM Ploiești, avandu-l in frunte pe antrenorul-jucator Catalin Burlacu, va disputa duminica, 5 noiembrie 2017, de la ora 12.00, in sala Olimpia, derbiul seriei din care face parte, in compania…

- Lufthansa va adauga programului sau de zboruri, in cel de-al 50-lea an de prezența in Romania, inca doua rute noi. Incepand cu 29 octombrie 2017, pentru prima data, Lufthansa va avea zboruri zilnice catre Frankfurt atat din Cluj, cat și din Timișoara. Ambele orașe sunt deja conectate cu Munchen. Aceste…

- Cei 2.500 de angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui sunt in continuare sub semnul incertitudinii in privința plații salariilor aferente lunii septembrie. La doua saptamani de la data la care ar fi trebui sa-și primeasca lefurile, salariații traiesc doar cu promisiuni și cu speranța…

- Consiliul General al Municipiului București i-a oferit titlul de Cetațean de onoare al municipiului București Simonei Halep pentru performanțele sale din tenis. "In ultima perioada, performanțele sportivilor romani sunt din ce in ce mai rare pe plan internațional. ...

- Biletul zilei din tenis, 27 octombrie. Miza pe Del Potro. Biletul zilei din tenis este jucat pe meciuri de la turneele ATP Basel și Vienna, ambele aflandu-se in faza sferturilor de finala. Concret, am ales sa mizam pe Roberto Bautista Agut vs Juan Martin Del Potro, ce se va desfașura de la ora 16:00,…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca exista o „înțelegere” între șeful PSD și președintele României. „Iohannis îl lasa pe Dragnea sa guverneze, Dragnea nu-l critica pe Iohannis”, a spus Ponta, vineri,…

- In data de 10 octombrie, IO Interactive pregatea fanii seriei Hitman pentru un anunț important, iar astazi acesta a sosit. Se zvonea ca va avea loc dezvaluirea unui nou joc, iar eu am speculat ca ar fi vorba despre un parteneriat cu Ubisoft. Ambele variante sunt greșite, deși ar fi fost infinit…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, social-democratul Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca ministrul de Finante, Ionut Misa, ”trebuie remaniat urgent” pentru declaratiile privind taxa de solidaritate. „Si eu o sa-l critic pe domnul ministru actual de Finante. Cred ca astazi…

- Mugur Mihaescu s-a lasat ispitit de o pomana a gastii, in cel mai dulce stil oltenesc. Pentru editia a doua din noul sezon Politica si delicateturi, Mircea Dinescu a invitat un oltean veritabil: Mugur Mihaescu, cel care, desi nu mai este parte a grupului umoristic „Vacanta mare”, inca este recunoscut…

- Brad Pitt se pare ca si-a gasit alinarea dupa un divort devastator de celebra Angelina Jolie, cu care a fost casatorit timp de 12 ani. La o perioada destul de indelungata de la divort, se pare ca actorul de la Hollywood iubeste din nou.

- Președintele Comisiei pentru politica externa din Senatul Romaniei, Cristian Dumitrescu, a participat, joi, la intrevederea comuna a Comisiilor pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor cu o delegatie a Comisiei pentru politica externa si aparare din Knesset, Israel, condusa de Avi…