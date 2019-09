Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Bunica arestata preventiv dupa ce si-a exploatat timp de 10 ani nepoatele, obligandu-le sa cerseasca / Fetele erau arse cu tigara, taiate pe fata sau pe maini, bagate intr-un canal din curte plin cu apa

- Dezvaluire incendiara in cazul Caracal. DIICOT va relua astazi cercetarile acasa la Gheorghe Dinca, deși ieri șeful structurii spunea ca oamenii legii nu pot descinde la acasa lui Dinca fara ca acesta sa fie prezent. Dinca este internat in spital, acuzand dureri in urma descinderilor oamenilor legii,…

- Criminalul a dat detalii despre cum le-a ucis pe cele doua tinere. Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca inculpatului i s-a facut rau, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost intrerupta, urmand sa fie reluata dupa ora 20.00. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie chestionat…

- Cinci pungi de carne, un cercel in mașina și mai mulți dinți ce par a fi de om. Sunt doar cateva dintre descoperirile șocante facute de anchetatorii aflați la locuința șoferului banuit ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute in Caracal.

- Oamenii legii se afla, in continuarea, la domiciliul barbatului din Caracal, suspect ca ar fi ucis mai multe persoane si le-ar fi ascuns cadavrele. Potrivit martorilor adunati in fata locuintei suspectului, circula informatia conform careia cele doua fete disparute, de 15 si 19 ani, s-ar afla printre…

- Polițiștii se afla, in aceste momente, acasa la barbatul banuit ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute din Olt. Este una dintre pistele șocante investigate de anchetatorii care incearca acum sa deslușeasca misterul.

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.