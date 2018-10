Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații teribile vin din Crimeea, acolo unde cel puțin 19 persoane și-au pierdut viețile, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac armat, urmat de o explozie. Totul a avut loc la o școala din orașul Kerci, Peninsula Crimeea.

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite intr-o explozie la Colegiul Tehnic din Kerci, Peninsula Crimeea, a declarat pentru RIA Novosti un reprezentant al serviciilor de urgenta din Peninsula.

- Cel putin 18 persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite intr-o explozie la Colegiul Tehnic din Kerci, Peninsula Crimeea, a declarat pentru RIA Novosti un reprezentant al serviciilor de urgenta din Peninsula.

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters. Initial s-a…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.In explozie…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters. In explozie au fost ucise 10 persoane…

- La nivelul județului Argeș, in prezent, sunt 141 de microbuze destinate transportului elevilor care deservesc unitaților de invațamant. Prezenți la ședința Colegiului Prefectural, mai mulți edili argeșeni s-au plans de numarul insuficient de microbuze școlare. Cum numarul elevilor s-a redus, distanțele…

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…