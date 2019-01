Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de carne vie ramane o plaga a societații actuale care pare ca nu-și gasește leac. Marturiile celor care au trecut prin chinul de a fi traficate și obligate sa se prostitueze sunt cutremuratoare. Sarah Forsyth, acum in varsta de 42 de ani, a povestit teribila experiența prin care a trecut intr-o…

- EY România deschide la București centrul local EY wavespaceTM, parte din rețeaua globala de inițiative de inovare axata pe dezvoltarea de soluții digitale pentru companii aflate în dezvoltare și transformare. Toate cele peste 40 de locații ale rețelei, amplasate în mari orașe precum…

- Noapte cu ghinion pentru pentru cativa tineri din Capitala. Patru indivizi cu varstele cuprinse intre 24 ani și 29 ani, au ajus la Inspectoratul de Poliție, dupa ce fiind in stare de ebrietate, au manifestat un comportament agresiv intr-un local din sectorul Ciocana.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, trei barbați banuiți de comiterea mai multor infracțiuni.Mai exact, potrivit oamenilor legii, la data de 6 noiembrie a.c., pe timpul nopții, trei barbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, din comunele Caianu și…

- CFR e pe primul loc in Liga 1, dar apele sunt in continuare involburate la campioana en-titre. Echipa e lovita de un scandal intern cu 24 de ore inaintea meciului din Cupa Romaniei de la Mediaș DE UNDE A PORNIT TOTUL "Feroviarii" nu s-au mai intors la Cluj dupa victoria cu Sepsi de duminica, 2-1, și…

- Joi, 18 octombrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare sase mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si trei mandate de aducere, intr un dosar privind…

- Agentia europeana de politie Europol a semnat miercuri un acord cu reteaua fortelor speciale de politie ATLAS pentru a asigura o cooperare internationala in caz de "luari de ostatici, rapiri sau terorism" in Europa, relateaza AFP. Semnarea acordului a avut loc in marja unei serii de exercitii antiterorism…