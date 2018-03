Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 79 de ani a fost aruncata de catre nepotul (se pare consumator de droguri) sau de la etajul zece al unui bloc din municipiul Cluj-Napoca, victima murind pe loc, relateaza News.ro. De asemenea, barbatul si-ar fi agresat si bunicul, care a fost dus la spital.

- Mama tanarului clujean care este suspectat de faptul ca si-ar fi aruncat bunica de la etajul al 10-lea al unui bloc sustine ca fiul sau este bolnav psihic. "Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic sub tratament, a fost internat in spital si are certificat medical",…

- O femeie de 79 de ani a fost împinsa de nepotul ei de la etajul zece al unui bloc de pe strada Mehedinți, din cartierul Manaștur. Întreaga comunitate este șocata de cele întâmplate. Poliția a fost chemata la acest caz, vineri dimineața,…

- Un tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca este suspectat de faptul ca si-ar fi impins bunica de 79 de ani de la etajul a 10-lea al unui bloc. Femeia a murit pe loc, iar in cauza s-a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat, pentru Agerpres, ca s-a conturat infractiunea…

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- O batrana aflata in scaun cu rotile a murit, dupa ce propriul ei nepot a aruncat-o de la etajul 10. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale vecinilor. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni.…

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- Scene dramatice, in aceasta dimineata, la Cluj. O batrana in scaun cu rotile s-a aruncat de la balcon, de la etajul 10. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni. Au trecut la efectuarea manevrelor…

- O femeie s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest caz, fiind prezente la locul…

- Un tanar a murit duminica, 11 martie 2018, din cauza consumului de droguri, fiind abandonat pe o strada din municipiul Pitesti. Drogurile consumate erau procurate de la un dealer din Slatina, cunoscut oamenilor legii.

- Soția romanului ucis in Veneția vineri este inca in șoc din cauza ca tatal fiului ei nu mai este. Femeia a facut o serie de afirmații de disperare dupa decesul acestuia. ”M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”, a spus ea.

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- Ștefan Banica Jr., marturisiri emoționante despre cea mai importanta femeie din viața lui. Artistul recunoaște ca are o relație speciala cu mama lui, careia i-a și daruit o piesa. ”Am o relatie speciala cu mama. Pe ultimul album exista o piesa dedicata ei. Mamei ii datorez tot ceea ce sunt. Viața de…

- Desi incidentul s-a produs in cursul serii, aceasta a fost transportata la o unitate medicala din Botosani, orasul in care fata locuieste impreuna cu familia ei, iar ulterior, dupa ce a fost stabilizata si investigata de medicii urgentisti botosaneni, a fost transportata la Iasi, unde a ajuns la ora…

- O femeie de 31 de ani s a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informatii din presa locala, femeia nu si a pierdut viata, ci se afla in coma la spitalul judetean de urgenta, relateaza realitatea.net.Detasametul 1 Pompieri a intervenit marti dimineata pentru salvarea…

- O femeie de 31 de ani s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informații din presa locala, femeia nu și-a pierdut viața, ci se afla în coma la spitalul județean de urgența.

- Maria Buza este in permanenta cu zambetul pe buze, vesela si cu bucurie in suflet. Chiar daca artista vrea sa lase mereu de inteles ca lucrurile ii merg bine, ca orice om are parte si de dezamagiri.

- O fetita de 12 ani si a pierdut viata, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuinte din municipiul Deva, victima prezentand multiple fracturi si suspiciuni de leziuni ale organelor interne, in urma carora a decedat in spital, scrie AGERPRES.Incidentul a fost anuntat prin serviciul…

- Un tanar din Neamt banuit ca si-a aruncat tatal de la etajul trei al blocului unde locuiau a fost prins de politisti dupa 24 de ore de cautari. Anchetatorii vor sa auda si versiunea lui. Vecinii l-au auzit cum se certa cu tatal si au vazut cum barbatul de 69 de ani care atarna in afara balconului a…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Un teribil accident rutier a avut loc ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. Un sofer prea grabit nu a obsdervat la timp pietonii care traversau strada regulamentar si i a spulberat. Un barbat care mergea cu copilul de nici trei ani in brate a fost aruncat cativa metri i spate, in timp ce forta…

- Maria Vinogradova, 12 ani, și sora ei, Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite moarte, intinse pe caldaramul acoperit de zapada, in fața blocului lor din Izhevsk, in vetul Rusiei. Potrivit presei din Rusia, totul a inceput din cauza jocului 'Balena Albastra', iar acum autoritatile au…

- O adolescenta de 15 ani a filmat un clip de adio, inainte ca ea și sora ei, de 12 ani, sa sara de la etajul 10 al blocului in care locuiau, intr-o sinucidere suspectata ca ar avea legatura cu Balena Albastra.

- Barbatul care și-a ucis iubita, iar apoi s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc, era medic stomatolog. Iar femeia injunghiata ar fi fost model si cantareata in strainatate. Aceasta apare intr-un videoclip, sub denumirea „I know you want it".

- Crima oribila: I-a taiat gatul sotiei, dupa care s-a aruncat de la etajul 7. Un copil de doar trei saptamani a ramas orfan Un copil de doar trei saptamani a ramas orfan in aceasta dupa-amiaza dupa ce tatal sau in varsta de 34 de ani și-au ucis soția, de 29 de ani, dupa care s-a aruncat in gol, de la…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Un caz socant cutremura orasul Chisinau, dupa ce doi soti au fost gasiti morti. Barbatul s-a aruncat de la etajul sapte, iar sotia acestuia a fost gasita moarta in apartamentul conjugal.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat de la etajul sapte a unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei acestuia.

- O scoala din Florida a avut parte de ucideri in masa din partea unui baiat care invata acolo, dupa ce a aprins focuri de arma in institutie. Cel putin 17 elevi au murit, iar peste alti 50 au fost raniti de tanarul teribilist.

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Caz socant, in aceasta seara, in comuna Brazi. O batrana in varsta de 82 de ani s-a aruncat de la etajul 2 al locuintei. Potrivit IJP Prahova, in cauza se fac cercetari pentru a se stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Medicii sositi la fata locului au…

- Un barbat din Tulcea a supravietuit miraculos unei caderi in gol de la etajul patru. Barbatul a incercat sa intre in apartamentul situat la etajul al patrulea coborand in balcon, de pe acoperisul blocului, dupa ce si a pierdut cheile.Cascadorul a alunecat si a cazut, dar s a agatat in sarmele de rufe…

- Un barbat în vârsta de 77 de ani s-a aruncat, miercuri, în gol, de la etajul 5 și și-a pierdut viața. Se pare ca barbatul suferea de tulburari psihice și era suspect de cancer.

- Relația dintre Oana Zavoranu și mama ei, Marioara Zavoranu, a fost mereu una exploziva! Cele doua s-au certat de nenumarare ori, insa dupa moartea Marioarei, Oana a revenit la sentimente mai bune in legatura cu aceasta! Marioara Zavoranu a murit pe 17 aprilie 2015, dupa ce trupul sau a fost macinat…

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul prin intermediul caruia Oana Danciu, psiholog de profesie, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, pentru trafic de influenta, in forma continuata. Pe scurt, in rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 16 al unui bloc de locuit din orașul Balți. Tragedia a avut loc ieri seara. Potrivit surselor, motivul pentru care a recurs la acest gest este ca risca sa fie condamnat la inchisoare.

- Pol Antonio este un tanar de 22 de ani care a trecut, recent, printr-un episod desprins din filmele de groaza. Baiatul a fost desfigurat in bataie de doi bodyguarzi cand se afla, alaturi de iubita sa, Timea, in rau-famatul „Janis Club”, un local situat in centrul Clujului.

- Mama celor doi copii agresați in liftul unui bloc din București a facut declarații emoționante, astazi, la ieșirea din sediul Poliției. Femeia a povestit clipele de groaza prin care au trecut cei doi copii in cele aproximativ 20 de minute in care au fost abuzați de barbatul cautat acum de o țara intreaga.…

- Cu o seara in urma, intr-un lift al unui bloc din București, doi copii au fost agresați de un barbat. Acesta a fost surprins de camerele video in timp ce ii pipaie și saruta pe cei doi copii. Mama acestora a declarat ca pruncii sai sunt speriați. Acesta este cautat de poliție.

- O fata de numai 14 ani s-a aruncat de la etajul 2 al cladirii in care locuia cu parintii sai in Italia. Din fericire, adolescenta a fost salvata. Copila a suferit cateva fracturi ce nu i-au pus viata in pericol si momentan se afla internata in spital.

- O persoana s-a aruncat miercuri dupa-masa de la etajul al 8-lea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD se chinuieste si acum sa o resusciteze. Deocamdata nu avem amanunte. Se fac eforturi pentru salvarea victimei. Si politistii au ajuns la fata locului.…

- Moarte tragica pentru o femeie în vârsta de 56 de ani. Aceasta a decedat dupa ce a cazut de la etajul 12 al unui bloc de locuit din sectorul Ciocana, pe strada Mircea cel Batrân, scrie unimedia.info Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 17:00,…

- Mama baiatului plecase sa-si faca cumparaturile de Craciun si-l lasase pe copil in grija iubitului ei. Cand s-a intors acasa, femeia a avut un soc. Si-a gasit copilul plangand si plin de vanatai pe brate, pe spate, pe fata si in cap. Intr-un mesaj pe Facebook, femeia a povestit: "Nu se poate…

- Gabriel Jesus, starul de 21 de ani al celor de la Manchester City si al nationalei Braziliei, a povestit o scena cutremuratoare din adolescenta, din timpul unui meci de fotbal jucat pe strazile din Sao Paolo. Intr-un interviu acordat publicatiei Players Tribune, Gabriel Jesus a rememorat o scena care…

- “Pacientul era internat și operat la Chirurgie Cardiovasculara. Un echipaj al ambulanței cu medic s-a deplasat la fața locului. Pacientul a fost resuscitat atat de personalul de pe ambulanța cat și de medicii de la clinica de Terapie Intensiva a Institutului de Boli Cardiovasculare, insa fara niciun…

- Sursa Foto: bzi.ro ULTIMA ORA…Incidentul șocant a avut loc aseara la Institutul de Boli Crdiovasculare din Iași. Un barbat de 43 de ani din Lunca Banului, internat de cateva zile in spital, s-a aruncat pe geam de la etajul cinci. La fața locului a fost solicitata o ambulanța, iar medicii spitalului…