- Hagi vrea sa plece din Romania. Inca o izbucnire specifica a ”Regelui” nervos. Managerul de la Viitorul a dat iarași cu basca de pamant, la finalul jocului cu Astra, scor 1-1. „Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau…

- Dupa scandalul mediatic care s-a produs dupa Anul Nou, Stella Ronner Grubacic, amabasadoarea Olandei in Romania, capteaza din nou atenția publicului. Ultimul mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Externe din Țarile de Jos este criticat pentru poziția exprimata in legatura cu derapajele diplomatului.

Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmis. Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania.

- Gigi Becali, atac la CFR Cluj: ”Sunt disperați sa ia campionatul in Centenarul Romaniei!”. Razboiul dintre FCSB și CFR Cluj pentru caștigarea titlului este in plina desfașurare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a atacat gruparea ardeleana pe motiv ca ar fi una ”ungureasca”!? „Ungurii sunt disperati sa ia…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a facut vineri primele declarații legate de prezența ambasadoarei Olandei, Stella Ronner-Grubacic, la aceeași masa cu el, de Revelion. Nelu Iordache a spus ca nu o cunoaște personal pe ambasadoare Olandei și ca de Revelionul la care a fost prezenta și Stella Ronner-Grubacic…

"Regele Asfaltului" Nelu Iordache primeste o lovitura grea! Raiffeisen Bank i-a executat multimilionarului 43 de terenuri dintr-un "foc". Se pare ca Nelu Iordache este un personaj-cheie in media in primele zile ale lui 2018.

- Continua scandalul in care este implicat ambasadorul Olandei la Bucuresti. Stella Grubacic a fost convocata la ministerul de Externe al Olandei pentru a da explicații dupa ce a aparut de Revelion in Poiana Brașov impreuna cu controversatul om de afaceri Nelu Iordache, transmite B1.ro.

- Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Il iau peste un an!”. Gica Hagi vrea sa-l ”repatrieze” pe fiul sau, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, in Romania, la FC Viitorul. In acest moment, Ianis Hagi se antreneaza alaturi de FC Viitorul, in așteptarea rezolvarii situației sale contractuale. Gigi…

Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera.

Dupa ce a fost publicata imaginea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a "Legilor Justitiei", stand de Revelion la aceeasi masa cu Regele Asfaltului Nelu Iordache, Ambasada a reactionat.

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a conștientizat ca nu-l poate „smulge” pe capitanul Universitații Craiova, Alex Baluța, de la gruparea alb-albastra. Latifundiarul din Pipera a oferit omologilor din Banie suma 2,5 milioane de euro ca ultim preț pentru cedarea decarului, ...

Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a "Legilor Justitiei", a fost filmata la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! Fostul comisar-sef Petru Pitcovici era si el prezent.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

Care sunt motivele "fratricidului" dintre Gigi Becali si Victor Piturca. Nu banii pierduti la poker sau sigla Stelei au dus la ruperea relatiei. Fostul selectioner a aflat ca patronul FCSB-ului l-a "turnat" procurorilor in dosarul transferurilor.

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam. Competiție – Eredivisie / Etapa 18 Forma Groningen (ultimele 5 partide ) – I V E E I Forma Sparta Rotterdam (ultimele 5 partide) – E I I I I Pontul zilei din fotbal de azi vine din prima liga de fotbal a Olandei, Eredivisie. Mai…

- Oferta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Daca il dau, voi plati clauza lui Baluța”. Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de atacantul-problema de la FCSB, Denis Alibec. Finanțatorul gruparii bucureștene a dezvaluit ca a primit de curand o oferta de transfer pentru atacantul de 26 de ani. „Am…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Gigi Becali a anuntat în direct în cadrul emisiunii Fotbal Club ca va cumpara "un jucator care va fi decisiv pentru FCSB". Finantatorul a sustinut ca nu e vorba despre Eric sau Adam Nemec. "Eu o sa iau un jucator care o sa fie decisiv pentru…

Florin Talpan este omul care l-a ingenuncheat pe Gigi Becali, facandu-l pe latifundiar sa piarda marca Steaua, insa financiar nu sta chiar atat de bine. Imagini incredibile cu blocul ANL in care sta Florin Talpan. Aflat in Drumul Taberei, blocul este intr-o stare deplorabila.

- Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ca a plecat de la FCSB pentru a nu-si strica relatia de prietenie pe care o are cu Gigi Becali, intr-un moment in care finantatorul vicecampioanei incepuse sa forteze nota. Din Emirate, Reghe a vorbit si despre sumele foarte mari de bani pe care le-a incasat de la…

- Președintele Klaus Iohannis, despre moartea Regelui: Romania va organiza toate ceremoniile, așa cum se cuvine, vom avea și zile de doliu național, a spus șeful statului, marți, la finalul intalnirii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. ”A trecut in neființa Regele Mihai. Dumnezeu sa…

- Gigi Becali va petrece Revelionul la Poiana Brașov, unde a inchiriat deja mai multe camere pentru familie și apropiați. Patronul de la FCSB ii va avea langa el pe Ionuț Luțu, Vasile Geambazi, Valeriu Argaseala și alți prieteni, anunța Fanatik. Omul de afaceri s-a cazat la hotelul Teleferic, unde a facut…

- Gigi Becali face, vara de vara, cele mai tari transferuri, iar preferati au devenit fotbalistii crescuti la Academia nasului sau, Gica Hagi. Numai ca nici prin cap nu i-a trecut finantatorului de la FCSB ca face ”import” de ”viciati”! Trei dintre fotbalistii care au lasat litoralul pentru Capitala fumeaza…

- La meciul de baschet Romania - Olanda, din Sala Polivalenta, elevii au acces gratuit. Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, anunta pe aceasta cale ca elevii din Cluj-Napoca (clasele I-XII) vor avea acces gratuit la meciul…

- Jucatorul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Grozav, a declarat, marți seara, dupa infrangerea suferita in fața Olandei, scor 0-3, ca in acest amical s-a vazut diferența de valoare dintre cele doua selecționate. *Contra — E un duș rece binevenit, dar nu cred ca am jucat…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Olandei, Dick Advocaat, a declarat, marți seara, intr-o conferința de presa, ca nu se aștepta la o victorie așa de ușoara in amicalul cu Romania (scor 3-0), in special dupa ce a vazut amicalul de saptamana trecuta caștigat de "tricolori" cu 2-0…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, marti seara, dupa ce Romania a fost invinsa cu 3-0 de Olanda, ca nu a remarcat nimic pozitiv in acest meci si l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru folosirea lui Eric Bicfalvi. "Noi nu am avut in dreapta, acolo a fost problema in primul rand.…

- Romania a pierdut ultimul meci din acest an, 0-3 in amicalul disputat pe Arena Nationala contra Olandei, iar prestatia jucatorilor antrenati de Contra a fost dezamagitoare. Cel mai bun om din echipa Romaniei a fost Alex Chipciu, notat de Gazeta Sporturilor cu 6, insa nu mai putin de cinci dintre titulari…

- Basarab Panduru este de parere ca noul selectioner avea nevoie de o infrangere precum cea cu Olanda, scor 0-3 pe Arena Nationala, pentru a invata sa-si adapteze stilul de joc in functie de adversar. Cosmin Contra a suferit prima infrangere din mandatul de selectioner in meciul amical disputat contra…

- Fostul capitan al Naționalei îi atrage atenția selecționerului Cosmin Contra asupra modului în care face selecția. "Am întâlnit un adversar mult mai valoros decât cei pe care i-am avut pâna acum. Noi nu am mai fost atât de agresivi. Eu în…

- Ianis Hagi, dorit la FCSB. Ce spunea fiului ”Regelui” despre o eventuala inregimentare la formația lui Gigi Becali. Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, formația viola dorind sa-l imprumute pentru a strange mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l…

- Dupa inca o ratare a prezentei la Campionatul Mondial de fotbal (in 2018 se vor implini 20 de ani de la ultima participare), nationala de fotbal a Romaniei va incheia anul cu un amical impotriva Olandei, o alta echipa care va urmari turneul final din Rusia la televizor. Disputa de pe "Arena Nationala"…

- George Becali si-a dezvaluit politica sa generatoare de bani din fotbal. Omul din varful FCSB a vorbit la Digisport despre viziunea sa in privinta jucatorilor din campionatul intern si a dus discutia catre relatia cu Viitorul. "Eu iau jucatorii ieftini, care cred ca sunt buni si... i-am…

- Dick Advocaat a anunțat ca se va retrage din postul de selecționer al naționalei Olandei dupa meciurile amicale pe care "Portocala mecanica" se va disputa luna acesta, cu Scoția și România, a anunțat tehnicianul batav.