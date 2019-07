Mărturii din vacanța de groază din Grecia: “TOȚI erau loviţi de obiecte” Vijelia puternica a lasat in urma un peisaj dezolant - copaci smulși din radacina, stalpi de electricitate prabușiți și strazi intunecate. Ca dupa asediu. Asa arata aseara statiunea Nea Plagia dupa furtuna care a maturat cu o forța impresionanta zone intinse din Halkidiki. Copacii au fost pur si simplu smulsi din radacina, iar stalpii de electricitate s-au prabusit la pamant. Joi seara, din loc in loc, grupuri mici de turisti, inca in stare de soc, si-au facut aparitia pe strazi si au incercat sa-si lumineze calea cu telefoane mobile sau cu lanterne. Doar cateva magazine care au generator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

