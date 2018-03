Stiri pe aceeasi tema

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Un lider interlop foarte cunoscut in Romania a povestit, cu lux de amanunte, cum a scapat cu viața din doua tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți romani. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dambovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a incercat sa-l omoare a…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 20 martie 2018, ora 1330, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, o manifestare cultural-educativa dedicata Zilei Internaționale a Francofoniei. De peste 20 de ani, Biblioteca Județeana…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- In contextul demersurilor de pregatire si exercitare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicatiilor se suplimenteaza, pentru perioada 1 martie 2018 - 31 august 2019, cu sapte posturi contractuale, temporare, potrivit unui…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Jocurile Paralimpice 2018. La ediția din acest an, care va avea loc la la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 9-18 martie, Romania va fi reprezentata doar de snowboarderul Mihaita Papara. Delegația noastra este compusa din cinci persoane și a ajuns, miercuri, in Satului Paralimpic. “Tricolorii”…

- Una dintre fiicele infirmierului spune ca barbatul o iubea pe femeie ca pe ochii din cap si nu a suportat gandul ca ar putea s-o piarda. "El avea teroarea ca ea sa vina la servici, sa se afiseze cu cineva. Avea teroarea ca ar putea fi umilit, era terorizat de chestia", a declarat fiica, pentru Romania…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- Premiile Academiei Americane de Film vor fi decernate in noaptea dintre 4 și 5 martie. Ceremonia incepe la ora 3 (ora Romaniei), dar cu siguranța te intrebi de ce Romania nu e pe lista. Ei bine, exista un raționament simplu. Inainte sa te intrebi de ce Romania nu e la aceste Oscaruri, trebuie sa știi…

- Romtehnica a inceput selectia firmei care va construi in Romania 4 corvete Mihai Fifor Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat la Bistrita lansarea procedurii specifice pentru constructia a patru corvete multifunctionale. De la intrarea în vigoare a contractului, prima nava va…

- Elena Carstea este suparata ca a disparut din preferințele publicului din Romania și a hotarat sa se retraga definitiv din viața muzicala de la noi. Elena este stabilita in SUA alaturi de soțul ei, cetațean american, dar vine constant inapoi in țara. Cu toate astea…nimeni nu a solicitat-o sa cante și…

- Din cauza condițiilor meteo potrivnice, partida din sferturile de fiinala ale Cupei Romaniei dintre CSU Craiova și Dinamo București, meci care ar fi trebuit sa se dispute maine de la ora 20:30 in Banie a fost amanata. „Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in județul…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Medicul israelian care a pus la punct in Romania o adevarata ”fabrica de bebeluși”, unde se faceau recoltari de ovule și inseminari artificiale, și-a aflat pedeapsa de la judecatorii romani! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta documente exclusive din ancheta procurorilor, care au aratat…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania a lansat un nou proiect finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Este vorba despre Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare! „Obiectivul general al proiectului este…

- Cum arata un antrenament al lui Marius Copil, cel mai bun jucator de tenis al Romaniei. Aradeanul a revenit in țara dupa finala de la Sofia, cel mai valoros, și a intrat in sala, cu antrenamente in zilele de luni marți și miercuri, urmand ca joi sa plece in SUA, pentru alte turnee pe hard. In București,…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Un roman care se uita la filme pe mobil a provocat un accident in Germania, pe autostrada A3, in apropiere de Regensburg. Un șofer din Romania, care transporta marfa cu TIR-ul spre Marea Britanie, a provocat un accident grav pe o autostrada din Germania, pentru ca se uita la filme in timpul mersului.…

- Un clujean a infiintat o firma care face audit turistic dupa criterii total diferite de cele practicate in Romania. Conduce o echipa de experti in turism, design, marketing, cultura organizationala, inteligenta emotionala si branding. Impreuna pun in aplicare un sistem complex si inovativ de auditare…

- Unul din cele mai dorite joburi in randul tinerilor din Romania, mai ales al pasionatilor de jocurile video, este cel de game tester. Un necunoscator poate crede ca asta presupune sa te joci toata ziua si sa castigi si bani. Un game tester este o veriga importanta deoarece el are grija ca experienta…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Toader Butincu este autorul mai multor inventii premiate la saloanele de inventica din Romania. Una dintre inovatiile acestuia sunt aparatele de zbor care decoleaza si aterizeaza pe verticala. Sunt diferite unele de celelalte, dar si fata de aparatele de zbor care exista pe piata, prin constructia si…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. “Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Drama unui roman invalid din Italia care și-a petrecut Craciunul in strada pentru a protesta. Marin Haralambie și-a strigat nemulțumirile in carje, spunand ca a pierdut 100.000 de euro, dupa ce banca in care și-a investit toți banii a dat faliment. Revoltat, barbatul, in varsta de 59 de ani, spune ca…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila in intervalul 26 decembrie, ora 22.00 27 decembrie, ora 4.00. Avertizarea e valabila in zona joasa din judetul Bistrita Nasaud, unde, in intervalul mentionat, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Presedintele PSD sustine ca Romania ar trebui sa isi mute ambasada in Israel la Ierusalim, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, conform Digi24.

- Marius Sumudica a reactionat imediat dupa ce Gigi Becali l-a acuzat pe Denis Alibec ca nu doreste sa mai intre in teren pentru FCSB. Antrenorul lui Kayserispor l-a provocat pe finantatorul vicecampioanei sa-l deconspire pe prietenul care i-ar fi „picurat” in ureche motivele pentru care atacantul…