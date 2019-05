Marturii din dosarul Revolutiei. Regretele lui Ceausescu la Targoviste: "Nu m-ai lasat sa-l termin pe Iliescu! Acum o sa ne termine el pe noi"

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ANDRONIC Cu exact 25 de ani in urma, Ion iliescu facea o vizita oficiala de trei zile in Franța, la invitația președintelui Francois Mitterrand. Iata cum descria presa franceza acest moment: "MITTERRAND SALUTA "INTELEPCIUNEA" PRESEDINTELUI ILIESCU" - titra "LIBERATION" in 16 aprilie,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt raspunsuri dramatice la intrebari cheie. Raspunsuri pe care, mai devreme sau mai tarziu, le va da in mod definitiv istoria. Dar și Justiția poate fi de ajutor. Daca a fost Revoluție, atunci nu a fost genocid. Daca a fost lovitura de stat, atunci raspunderea pentru cele…

- Dupa aproape 30 de ani de la Revoluție, autoritațile din Romania au finalizat ancheta privind evenimentele din 1989. Dosarul in care s-au facut investigații privind infracțiuni impotriva umanitații a fost inchis și redeschis de mai multe ori, ultima data ca urmare a criticilor CEDO si a numeroaselor…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a anuntat, luni, finalizarea Dosarului Revolutiei si trimiterea inculpatilor in judecata. Anuntul a fost facut in cadrul unei declaratii de presa sustinute la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu ora…

- Petre Roman l-a criticat dur pe procurorul general Augustin Lazar, dupa ce acesta a anuntat ca Dosarul Revolutiei a fost trimis in instanta. "Domnul Augustin Lazar si-a permis astazi sa vorbeasca despre o datorie de onoare. Ei bine, datoria morala elementara a dumnealui era sa nu mai fie acolo,…

- Dupa aproape 30 de ani, dosarul Revoluției din 1989 ajunge in instanța. Secția Parchetelor Militare a inaintat instanței rechizitoriul de peste 3.000 de file in acest dosar, luni, 8 aprilie. In 21 decembrie 2018, procurorii Sectiei Militare din Parchetul General anunțau ca Ion Iliescu, Gelu…

- Presedintele de onoare al PSD, fost sef al statului in doua mandate, Ion Iliescu implineste, duminica, 89 de ani. Cu acest prilej, Partidul Social Democrat a transmis un mesaj, pe pagina oficiala de Facebook, in care arata ca Iliescu a fost "singurul presedinte cu adevarat echilibrat". PSD da un citat…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, marti seara, ca dosarul Revolutiei este finalizat de catre procurori si ca in scurt timp acestia vor da o solutie. "Anul acesta vor fi 30 de ani de la Revolutie si dosarul e la finalizare, in timp scurt vom avea o solutie. Au facut colegii nostri un mare…