De ce dam șpaga? De frica de a fi tratat prost, spun mai mulți dintre pacienții romani care au dat „atenție”, intr-un material realizat de Inclusiv, un nou proiect de jurnalism independent din Romania. Banca Mondiala estima ca totalul șpagilor date la doctor in Romania ar ajunge la 300 milioane de euro intr-un singur an. Jurnaliștii Inclusiv au realizat documentar audio in care au incercat sa gaseasca raspunsul la intrebarea „De ce dam șpaga”. Au discutat cu rude ale unor pacienți care au marturisit ca au dat bani medicilor, asistentelor și brancardierilor, cu medici care au vorbit despre „etica…