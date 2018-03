Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Fostul prim-vicepreședinte al PP-DD și apropiat de Dan Diaconescu, Radu Popa, a explicat, la Antena 3, ca jurnalistul a fost supus unor presiuni uriașe de catre Gabriel Oprea, care l-ar fi amenințat ca, daca nu preda partidul catre UNPR, il baga la pușcarie. „Au fost mai multe momente in care Dan Diaconescu…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturie mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el. “Harta tarii…

- Lipsa unei evaluari riguroase și a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potențiali genereaza o volatilitate extrema a pieței ICO (oferte inițiale de criptomonede), se arata intr-un studiu publicat de compania de consultanța EY. In urma analizei a 372 de ICO-uri de la nivel global, EY…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni dimineața, intr-o intervenție la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul privind DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a dezvaluit, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, presiunile pe care șefa DNA le-a facut in dosare pe care anchetatorul le avea in lucru. Moraru Iorga a vorbit despre “imixtiuni” ale șefei DNA in diferite cauze – nu doar in privința modului in…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala…

- Guvernul pregatește un proiect de ordonanța de urgența pentru ca salariile nete, pentru angajații part-time din instituțiile publice sa ramana la nivelul lui 2017. Vizați de actul normativ nu sunt, insa, și angajații din sistemul privat, carora li se dimineaza venturile, dupa transferul contribuțiilor…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au murit, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal. Astfel, numarul deceselor inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece a ajuns la opt. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), “de…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de doi indivizi, cel mai probabil din clanul Cordunenilor, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club de noapte din oras, potrivit site-ului Antena3.ro. Barbații erau suparați pe polițist ca le-a facut mai multe dosare…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului ce va fi condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. “Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de…

- Un avion al companiei American Airlines a luat foc, joi, pe pista Aeroportului O’Hare din Chicago (SUA). Cel puțin 20 de victime s-au inregistrat. Operațiunea de salvare este dramatica. Emanuel Stan Stirea Avion in flacari pe pista. Operațiune de salvare dramatica. VIDEO LIVE a aparut prima data pe…

- Manifestanții din Piața Universitații au trecut la violențe imbrancindu-se cu jandarmii care au incercat sa-i opreasca sa ajunga pe Bulevardul Magheru. Protestatarii au forțat cordonul de jandarmi și au patruns, sambata seara, la ora 18.30, pe carosabilul din Piața Universitații. Doua persoane au fost…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…