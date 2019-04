Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica.

- Un turist a murit, sambata seara, dupa ce s-a lovit la cap, in Masivul Piatra Craiului. Barbatul a fost gasit in stare de inconstienta, de un alt turist, fiind alertat un elicopter SMURD pentru preluarea victimei.

- Un barbat a murit intr un accident misterios, produs in localitatea Odobesti din judetul Dambovita, potrivit observator.tvOmul a fost lovit de doua masini in timp ce, din motive necunoscute, era intins pe mijlocul soselei.Barbatul a murit pe Drumul Judetean 701, in zona localitatii dambovitene Odobesti.Surse…

- Impact devastator, in aceasta dimineața, in municipiul Arad. Un autoturism a lovit in plin o duba. Violența impactului l-a aruncat pe pasagerul autoutilitarei prin parbriz, la cațiva metri pe șosea. Omul a murit pe loc.

- Cutremurator! Imagini accident cumplit. O eleva a murit dupa ce a cazut dintr-un microbuz școlar.foto O copila, care circula cu un microbuz școlar, a cazut in ca in timp ce acesta era in mers. Incidentul s-a petrecut la Zalau, cand copiii se intorceau acasa de la școala. Copiii din microbuz au inceput…

- Romanul Maricel Lupu, in varsta de 50 de ani, a murit ieri pe un pat de spital din Verona, din Italia, dupa o scurta suferința. Barbatul a descoperit, in urma ca trei saptamani, ca are cancer. In timp-record, boala l-a ucis. Cei din familie au declarat ca Maricel n-a suferit de nimic pana cand a descoperit…

- Un sofer roman de TIR a murit pe autostrada, in Germania, in timp ce dadea declaratii politistilor. In varsta de 41 de ani, romanul coborase din cabina dupa o tamponare usoara cu o masina, informeaza Observator.tv.Citește și: Raport ingrijorator pentru Germania: șapte extremiști arestați chiar…

- Un autobuz STB a intrat in coliziune cu un autoturism, noaptea trecuta, pe Șoseaua Petricani din București. Mașina a fost grav avariata in urma impactului puternic, iar șoferul și un alt ocupant au decedat Echipajele de urgența ajunse imediat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva.…