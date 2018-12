Stiri pe aceeasi tema

- La exact 29 de ani de la moartea lui Nicolae Ceausescu, realitatea.net publica un interviu-eveniment cu fostul procuror militar Dan Voinea, care face dezvaluiri din Dosarul Revolutiei, care nu este public: "Vasile Milea a fost împuscat", spune cine este

- Fostul presedinte Ion Iliescu a afirmat, intr-un mesaj pe blogul personal, ca Revolutia din 1989 isi va „pastra semnificatia“, indiferent de „manipularile mediatice si politice“ din prezent, in conditiile in care fostul sef de stat a fost vineri inculpat in Dosarul Revolutiei.

- Parchetul General a anuntat vineri inceperea urmarii penale fata de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus, Emil (Cico) Dumitrescu pentru infractiuni contra umanitatii in Dosarul Revolutiei. Ei sunt acuzati ca au apelat la dezinformari, manipulari, diversiuni si alte mijloace pentru preluarea…

- In aceste zile se implinesc 29 de ani de la evenimentele care au dus la rasturnarea dictaturii. In aceste zile, acum 29 de ani, Nicolale Ceausescu promitea majorarea pensiei cu una suta lei. In acelasi timp, dadea ordin sa se traga in plin in multimea adunata in Timisoara. Istoria a inregistrat evenimentele…

- Timp de 29 de ani, lumea a stiut varianta oficiala a mortii lui Vasile Milea, fostul ministru al Apararii înainte de 1989: sinucidere. La aproape trei decenii distanta de la Revolutia din 1989, site-ul realitatea.

- Potrivit cercetarii, la intrebarea "Care credeti dvs. ca a fost personalitatea istorica cea mai importanta (marcanta) pentru istoria moderna si contemporana a Romaniei?", pe primul loc s-a situat Nicolae Ceausescu - 26,6-, urmat de Regele Mihai - 21,4-, Regele Ferdinand I - 11,6-, Regele Carol al II-lea…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca perioada interbelica (1918-1938) a fost cea mai benefica din ultimii 100 de ani pentru Romania, arata un studiu realizat pentru postul de televiziune HISTORY. In ceea ce priveste personalitatea cu cel mai mare impact pozitiv asupra romanilor in ultimii 100…

- “Reconstituirea” este o drama regizata de Lucian Pintilie in 1968 și lansata pe 5 ianuarie 1970. O adevarata capodopera a cinematografiei romanești, dar pe care regimul comunist roman a interzis-o timp de 21 de ani.