- Intrevederea a avut loc in prezenta E.S. Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Obiectivul strategic al Romaniei este ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa aiba o relație cat mai apropiata, dupa producerea Brexitului. Intrarea London…

- Are 30 de ani si este ilustrator. A studiat in Bucuresti si la Londra, iar acum picteaza pentru clienti si proiecte din toata lumea. A publicat noua carti in Romania, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii.

- Dupa ce si-au lansat operatiunile din Romania in luna mai 2018, reprezentantii Bursei din Londra (London Stock Exchange Group - LSEG) recruteaza in prezent primul val de angajati, de la care se asteapta sa aiba cunostinte IT solide, ceva experienta, si...

- Cel de-al patrulea eveniment Jazz in the Street din toamna aceasta va avea loc sâmbata, 6 octombrie, în Piața Unirii din Cluj, de la ora 18:00.Artiștii ediției sunt Cantellion, Infusion, iar invitat special e Indie Folker. Cvartetul Cantellion s-a lansat în 2016,…

- Avertisment dur pentru Moscova. Ministrul de externe de la Londra a declarat in timpul unei conferinte a Partidului Conservator ca Marea Britanie va tine piept agresiunilor Rusiei si ca o va face sa plateasca pentru fiecare act ilagal pe care il comite.

- Sase tineri muzicieni, care studiaza in toate colturile Europei, vor veni in Romania pentru a impartasi experienta lor cu cei de acasa, in cadrul Turneului national "COOLsound". Turneu se va desfasura in perioada 2-10 septembrie pe mai multe scene din tara, sala Filarmonicii Banatul din Timisoara fiind…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, marti, ca se lucreaza la noul parteneriat strategic intre tara sa si Romania, cel existent urmand sa fie ”imbunatatit si modernizat pentru preocuparile de astazi”, el referindu-se si la Brexit.